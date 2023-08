The Heartfield Community of Heirs/VG Bild-Kunst, Bonn

In der nächsten Zeit wird in den Medien einiges Hallo zur 100-Jahr-Feier des deutschen Rundfunks gemacht. Doch den dort geführten Klassenkampf verschweigen sie sicherlich. Daher wollen wir André Scheers neunteilige Serie über das Thema nicht nur als Buch veröffentlichen, der Autor hat die Geschichte dieser heftigen Auseinandersetzungen um deutlich mehr als das Doppelte ausgebaut. Es werden über 200 Seiten.

Der Verlag 8. Mai möchte es in seiner Reihe jW-Reserven publizieren und sucht nun 50 Subskribentinnen und Subskribenten, die den Druck mitfinanzieren. Das Buch kostet in der Subskriptionsausgabe 50 Euro. Als kleine Zugabe ist in dieser Edition die farbige Fotomontage von John ­Heartfield, »Die Stimme der Freiheit in deutscher Nacht – auf Welle 29,8« eingebunden. 29,8 war der Sender der KPD im Faschismus.

Bestellen Sie schon jetzt ein Subskriptionsexemplar, bevor die Vorzugsbände vergriffen sind. Die normale Ausgabe für 19,90 Euro kann natürlich ebenfalls bereits vorbestellt werden. Senden Sie eine E-Mail an ni@jungewelt.de.