PA/VALDRIN XHEMAJ/dpa Möchte die »Glaubwürdigkeit der Allianz hochhalten«: Exgeneral Erhard Bühler

General a. D. Erhard Bühler ist ein konsequenter Verfechter des Völkerrechts. Das von der Bundesregierung geforderte »Sondertribunal« gegen Russland zur Verurteilung des Einmarschs in die Ukraine sei »richtig«, dozierte er gewohnt souverän in Folge 136 des MDR-Aktuell-Audiopodcasts »Was tun, Herr General?«, deren zweite Hälfte der NATO-Politik gewidmet war. Dabei verblüffte Bühler mit steilen Thesen zur »Operation Iraqi Freedom« und anderen Angriffskriegen der USA: Was als »Spezialoperation« Russlands im Nachbarland für ihn zweifellos völkerrechtswidrig ist, nannte er, wenn der engste Verbündete so etwas Tausende von Kilometern entfernt von seinen Grenzen tut, »Konfliktbereinigungen«, die »Selbstverteidigungssituationen« geschuldet seien und schlimmstenfalls auf »Fehleinschätzungen« beruhten. George W. Bush und anderen Verantwortlichen »daraus einen strafrechtlichen Vorwurf zu schnitzen – das geht mir zu weit«. Von derart eigenwilligen Expertisen des ehemaligen Befehlshabers des Allied Joint Force Command in Brunssum war selbst Moderator Tim Deisinger hörbar irritiert.

Eigentlich sind die beiden ein gut eingespieltes Team. Bühler liefert seit Ende März 2022 meist zweimal wöchentlich einen Lagebericht von der Ostfront – laut MDR »sachlich, nüchtern, unaufgeregt«. Deisinger stellt Fragen zu Militärtechnik und -taktik sowie kriegspolitischen Maßnahmen wie Waffenlieferungen. Die Rollen sind klar verteilt: Deisinger fungiert als Stichwortgeber, Bühler gibt den »Erklärbären«. Die Lücke zwischen »Wahrnehmung und Wirklichkeit« in der öffentlichen Debatte zu schließen – diesen Auftrag des Senders erledigt der General, der als Architekt des Konfrontationskurses gegen Russland bereits 2017 die »Zeitenwende« eingeläutet hatte, stets mit Bravour.

Dabei hält Bühler unerschütterlich der Seite der »Wahrnehmung« der Stellvertreterkriegsherren in Washington und Berlin die Treue und übertüncht mit dem NATO-Blauen vom Himmel, das er erzählt, so gewissenhaft die Wirklichkeit, dass kaum eine Wahrheit durchschimmern kann. Wenn Deisinger doch einmal die Kriegsverbrechen der ukrainischen Armee anspricht, dann nur, damit Bühler gründlich erläutert, warum es diese gar nicht geben kann – schließlich halten sich die Kiewer Truppen strikt an die wertebasierten NATO-Einsatzregeln. Und so muss der Moderator am Ende meist nur noch »okay« sagen.

In der denkwürdigen Folge, in der die Frage »Warum sehen viele Menschen die NATO kritisch?« im Mittelpunkt stand und die Ende Juli ausgestrahlt wurde, wollte das Talkduo eigentlich eine Bundestagsrede der Linksparteiabgeordneten Sevim Dağdelen über die »Mythen« des Militärbündnisses auseinandernehmen. Was als Richtigstellung beabsichtigt war, mündete jedoch für den General, dem kaum etwas mehr am Herzen liegt, als »die Glaubwürdigkeit der Allianz hochzuhalten«, in einen Image-GAU: »Der NATO ist es 75 Jahre gelungen, den Frieden in Europa zu bewahren«, widersprach Bühler – dem offenbar die »Operation Allied Force« 1999 entfallen war – Dağdelens Feststellung, dass der Nordatlantikpakt alles andere als ein »Verteidigungsbündnis« ist. Nachdem er durch Auszüge ihrer Rede auch noch daran erinnert worden war, dass der Angriff auf Jugoslawien von Juristen als Völkerrechtsbruch eingestuft wird, fiel Bühler nichts anderes ein, als auf die Sachkompetenz derer zu pochen, die die NATO-Kriege mit angezettelt haben: »Ich verlass’ mich auf die vielen Völkerrechtler in der Bundesregierung.«

Schließlich rechtfertigte der General, zumindest indirekt, noch das Folterlager Guantanamo (»da werden Al-Qaida-Terroristen gefangenengehalten«), ebenso das Wegsperren von Julian Assange und räumte damit höchstpersönlich auch noch die anderen von Dağdelen aufgezählten Mythen von der NATO, u. a. als Hüterin der Menschenrechte, ab. Nachdem sich die Lücke zwischen seiner Wahrnehmung und der Wirklichkeit endgültig als ideologischer Abgrund erwiesen hatte, wendete der General die bewährte Vorwärtsverteidigungsstrategie auf dem bisher verminten Gebiet der Wahrheit an: Spätestens mit der Forderung des Austritts aus der NATO würden »unsere Interessen« berührt, das wäre »grob fahrlässig«, warnte Bühler um den Preis der Offenbarung, dass seine hohen Ideale auf den niedrigen Motiven des deutschen Imperialismus basieren. »Werte hin oder her.«