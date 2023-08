Nachschlag: An der Grenze

imago images/Everett Collection Brachial politisch: Jessica Alba in »Machete«

»We didn’t cross the border. The border crossed us«, sagt Jessica Alba in »Machete«. Übersetzen lässt sich das Wortspiel nur mit Verlusten: »To cross the border« heißt »die Grenze überqueren; »to cross« auch »kreuzen«, »überfahren«, »den Weg abschneiden« und figurativ u. a. »in Rage bringen«, »wütend machen«. »Machete« bringt also die Zweischneidigkeit der Worte, aber auch brachial Politisches. Zunächst die Figur des illegalen Migranten, der billigen, rechtlosen Arbeitskraft, Status des Nichtstatus, Aufenthalt als ewiger Transit. Dann die Figur des rechtspopulistischen Demagogen, die seit einiger Zeit die politischen Landschaften »tabubrechend« ergänzt. Schließlich die physisch vorhandene Grenze, der Zaun. Und die Frage der Einschnitte, die diese Grenze im Sozialen wie an den Körpern, die an den Zäunen hängen, verursacht. Und schließlich die stoische vernarbte Rockervisage Danny Trejos, der als Machete zwischen abgehackten Gliedmaßen, brennenden Autos, nackten oder zumindest halbnackten Frauen den Weg zu Rache und Revolution freimacht. (aha)