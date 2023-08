DCM_Julien Pani, Nolita Cinema Alles Glück auf dieser Erde liegt im Wetten auf die Pferde

Noch nie hatte ich bei einer Pressevorführung soviel Kontakt zu meinen Kollegen. Einer von uns, den ich bislang nicht kannte, saß im Rollstuhl vor der Tür des Delphi. Gute zehn Minuten, bevor die Vorstellung begann, waren wir endlich zu viert und konnten ihn die Treppen zum Saal hochtragen.

»Ich danke euch. Und nach der Vorstellung nicht gleich weglaufen, ihr müsst mich auch wieder runterschleppen.«

»Na, dann drück mal den Daumen, dass der Film etwas taugt«, sagte einer von uns.

Weil das Klo in diesem Kino absolut nicht behindertengerecht ist und ich ein extrem neugieriger Mensch bin, fragte ich den Daumendrücker beim Pinkeln über die Schulter: »Für wen schreibt der denn?«

»Bevor es passiert ist, war der mal richtig gut im Geschäft, da hat er für viele geschrieben. Aber jetzt sieht es wohl leider nicht mehr so doll aus.«

»Also ein Unfall?«

»Ja, beim Klettern in den Bergen.«

Und dann begann dieser Film, »Zoé und Sturm«. Sturm ist eine Stute, die in der Normandie zu Hause ist. Wie der Name schon vermuten lässt, ist Sturm weder ein Ackergaul noch ein Brauereipferd. Sturm ist ein Rennpferd, auf dem hohe Erwartungen liegen.

Schätzungen zufolge – offizielle Statistiken existieren nicht, da Reitunfälle nicht meldepflichtig sind –, schätzungsweise also gibt es allein in Deutschland jährlich mehr als 20.000 Unfälle mit Pferden, auch mit langsamen, da sich fast die Hälfte der Stürze noch im Stall ereignet.

Für die zwölf Jahre alte, sehr eigensinnige Zoé (als 5jährige: June Benard; als 12jährige: Charlie Paulet; als 17jährige: Carmen Kassovitz) scheint diese Gefahr nicht zu bestehen. Sie kennt sich aus mit Pferden, wurde selbst zwischen zwei Boxen auf frischem Stroh geboren. Ihre Mutter Marie (Mélanie Laurent) war damals, nachdem die Wehen eingesetzt hatten, in den Stall gegangen, um ihren Mann Philippe (Pio Marmaï) zu bitten, einen Krankenwagen zu rufen. Philippe hatte da allerdings den Kopf schon ziemlich voll, weil es bei der Stute, aus der das Fohlen bereits zur Hälfte herausschaute, mit der Geburt nicht so recht weitergehen wollte. So fängt der Film an, mit einem toten Rennen: Kind und Fohlen gehen zeitgleich über die Ziellinie. Oder eben auch an den Start.

Zoé kennt nur einen Wunsch im Leben. Sie will Jockey werden. Ihr Vater will den Prix d’Amérique gewinnen, das bedeutendste Trabrennen der Welt, das seit 1920 in Paris ausgetragen wird und seinen Namen als Zeichen des Dankes für den Einsatz der US-Truppen im Ersten Weltkrieg erhielt. Im Film spielen die vergeblichen Versuche des Vaters, bei diesem gigantischen Ereignis auf das oberste Treppchen zu kommen, zunächst eine zentrale Rolle. Das Gestüt steckt tief in den roten Zahlen, und der US-amerikanische Investor will endlich Siege sehen. Jedoch, beim ersten Anlauf galoppiert das Pferd und im zweiten Jahr wird es dermaßen hart in die Zange genommen, dass der Sulky umkippt. (Wer sich die tatsächlichen Rennergebnisse aus der Zeit, in der der Film spielt, ansieht, wird feststellen, dass das Siegerpferd beide Male »Ready Cash« hieß.)

Beim dritten Versuch gelingt der Sieg endlich. Doch ausgerechnet dieses Mal durfte Zoé nicht nach Paris mitkommen. Ihre schulischen Leistungen waren zu sehr in den Keller gerutscht. Da half auch kein Betteln und kein Flehen. Selbst ihr Vater blieb ausnahmsweise hart. Und wie es so ist mit der Konsequenz in der Erziehung: Hinterher haben die Eltern das schlechte Gewissen und, zumindest in diesem Fall, noch viele, viele schlaflose Nächte. Was war geschehen?

Während in Paris Philippe und sein Investor die Korken knallen ließen, gab es in der Normandie ein schweres Unwetter mit Blitz und Donner. Zoé wollte die Tiere im Stall beruhigen und stürzte dabei.

Zoé im Rollstuhl wird für ihre Eltern zu einer ernsthaften Belastungsprobe. Ihrem kleinen Bruder stößt sie oft dermaßen heftig vor den Kopf, dass sich seine Mutter schon bald mehr Sorgen um ihn als um ihre Tochter macht. Den Vater belasten zudem die nach wie vor hohen Schulden. Am Ende gibt es nur eine Lösung für alle Probleme: Zoé muss zurück in den Sattel. Womit keineswegs gesagt sein soll, dass es sich um ein absurdes Finale handelt. Es ist ein kurzweiliger Film mit einem zünftigen Endspurt. Ich hätte mir danach gerne noch in aller Ruhe den Abspann angesehen, aber irgendwie wollte die Hektik nicht so recht abreißen.

Der Kollege im Rollstuhl hatte den Saal als erster verlassen und wartete nun auf uns. Deshalb musste ich, was ich hasse, meinen Krempel im Dunkeln zusammenpacken. Aber ich wollte die anderen nicht warten lassen. Außerdem interessierte mich die Meinung des Kollegen brennend. Da wir jetzt schon ein eingespieltes Team waren, konnten wir beim Tragen quatschen.

»Fandest du, dass es intelligent gemacht war?« fragte ich den Rollstuhlfahrer.

»Intelligent? Also die Dramaturgie war auf jeden Fall totale Scheiße.«

Die anderen hauten in die gleiche Kerbe: »Das war ja nun wirklich alles zu vorhersehbar.«

Der Meinung war ich zwar nicht, schon weil sich der Investor nicht als totales Arschloch entpuppt hatte, aber wozu diskutieren? Abgesehen davon hatten wir bereits die letzten Stufen hinter uns gebracht.

»Hier könnt ihr mich absetzen. Gleich da hinten steht mein Pferd. Übrigens bin ich in der Reha wirklich geritten.«