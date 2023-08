Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa Das Coloradio Dresden muss seine Stellen für die Koordination der ehrenamtlich produzierten Programme streichen

Kalt erwischt hat die drei sächsischen Freien Radios in Chemnitz, Dresden und Leipzig vorige Woche der Förderbescheid der dortigen Landesmedienanstalt. Der Betrag für das laufende Jahr pro Sender wurde pauschal um 11.666 Euro gekürzt mit der Folge, dass Coloradio Dresden und Radio Blau Leipzig ihre Stellen für die Koordination der ehrenamtlich produzierten Programme ab Oktober streichen müssen. Hier und bei Radio T in Chemnitz muss außerdem die Anschaffung dringend benötigter Technik zumindest verschoben werden.

Hintergrund der Kürzungen ist der eigentlich erfreuliche Umstand, dass mit Radio Zett aus Zittau ein weiteres Nichtkommerzielles Lokalradio (NKL) in die Förderung der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) aufgenommen wurde. Allerdings ohne dass die Gesamtfördersumme entsprechend angepasst worden wäre. Die SLM habe entschieden, erläuterte Anja Thümmler von Radio Blau gegenüber junge Welt, »diese Mittel gleichmäßig zwischen allen vier Sendern aufzuteilen. Dies bedeutet für uns also eine Kürzung«.

Diese Darstellung bestätigte Markus Heinker, der Präsident des Medienrates der SLM, auf Anfrage der jW in gewundenen Worten: »Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wurden im Jahr 2023 gleichmäßig auf die von Ihnen in Bezug genommenen NKLs und dem NKL Radio Zett in Zittau bewilligt.« »Gleichmäßig bewilligt« meint »gleichmäßig verteilt«, also wurde bei drei Sendern gestrichen, was der vierte bekommt. Damit konterkariert die Anstalt die erst 2020 erneuerte Förderrichtlinie, die die Bereitstellung von Mitteln für eine gezielte Koordinierung »des ehrenamtlichen Wirkens der Radiomacherinnen und -macher vor Ort« eigens hervorhebt.

Unterm Strich bleibt eine Lücke im Budget der Freien Sender, die nicht kompensiert werden kann, befürchtet Radio-Blau-Sprecherin Thümmler: »Unsere Finanzen sind immer auf Kante.« Steigende Kosten durch Inflation und Tarifanpassungen verschärfen die finanziellen Probleme zusätzlich. »Wenn die Förderung auch in den kommenden Jahren ausbleibt, können wir in Chemnitz, Dresden und Leipzig die Radiosender nicht in gewohnter Weise aufrechterhalten.« 2023 fördert die SLM die vier NKLs in Sachsen mit 221.000 Euro, das sind 4,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon gehen allein etwa 100.000 Euro für Sende- und Leitungskosten drauf, landen also erst gar nicht bei den Radios.

Die SLM kann mit insgesamt rund sieben Millionen Euro arbeiten, die sie aus dem Milliardentopf der GEZ erhält. Damit bezuschusst sie überwiegend gewinnorientierte Anbieter, wie neuerdings den privaten Satellitenfernsehsender Sachsen eins, der in den Jahren 2022 bis 2024 mit rund 2,3 Millionen Euro alimentiert wird. Künftig werden in Sachsen auch Gelder, die explizit für die Bürgermedien vorgesehen sind, auf den Konten eines Medienunternehmens landen. Der Bundesverband der Freien Radios (BFR) hat erfahren, dass der Medienrat der SLM am 27. Juni einem kommerziellen Sender aus Weißwasser eine Lizenz als NKL erteilt und Fördermittel gewährt hat. Nach eigenem Bekunden habe das nach Bumsdudelfunk klingende Radio WSW lediglich zugesichert, keine Werbung (mehr) zu schalten. Von einem »ehrenamtlichen Wirken der Radiomacherinnen und -macher vor Ort« kann hier keine Rede sein.