IMAGO/Olaf Schuelke Der Pflegebereich verzeichnete im Jahr 2022 einen Rückgang um 4.100 Bewerberinnen und Bewerber

Vor Beginn des Ausbildungsjahres an diesem Dienstag zeigt sich das übliche Bild. Im Juni standen laut aktuellen Statistiken der Bundesagentur für Arbeit (BA) bundesweit 256.000 freien Ausbildungsplätzen 147.000 Bewerber gegenüber, die noch unversorgt waren. Demnach besuchten außerdem weitere 31.000 junge Menschen zwischenzeitlich etwa eine weiterführende Schule, waren aber weiterhin auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Angesichts früherer Geburtenquoten und aktueller Abgänge quantitativ sehr starker Jahrgänge in den Ruhestand sollte diese Entwicklung niemanden überraschen. Gleichwohl klingen die Kommentare zur Lücke zwischen Ausbildungsstellen und Bewerbern immer wieder ähnlich.

So stellte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Martin Wansleben fest, dass sich die Lage »zuungunsten der Betriebe immer stärker« zuspitze. Vermutlich nicht gänzlich ohne Bedauern beschrieb er die Umkehr der Situation: »Noch vor wenigen Jahren mussten junge Menschen sich bei den Unternehmen anstellen, um einen Ausbildungsplatz zu finden«, zitierte dpa. Mittlerweile müssten die Betriebe um den Nachwuchs werben.

Doch das tun nicht alle Branchen, wie eine aktuelle Auswertung des Tarifarchivs des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung zeigt. Danach liegen die tarifvertraglich geregelten Ausbildungsvergütungen zwischen 620 und 1.580 Euro monatlich. Die niedrigsten Entgelte erhalten junge Menschen im ersten Ausbildungsjahr im Friseurhandwerk oder in der ostdeutschen Floristik. 620 Euro entsprechen dabei der gesetzlichen Mindestausbildungsvergütung. Die höchsten Einkünfte erzielen Auszubildende im westdeutschen Bauhauptgewerbe im vierten Ausbildungsjahr mit 1.580 Euro. In einigen Branchen seien »die tarifvertraglichen Ausbildungsvergütungen in jüngster Zeit überdurchschnittlich stark angehoben worden«, sagte der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten anlässlich der Veröffentlichung in der vergangenen Woche. Die Tarifvertragsparteien hätten damit auf sinkende Ausbildungszahlen und den zunehmenden Fachkräftemangel reagiert.

Geld sei allerdings nur ein Faktor, um einen Ausbildungsplatz attraktiv zu gestalten, stellte Kristof Becker vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) fest. »Gute Ausbildungsbedingungen, unbefristete Übernahme und gute Bezahlung – das kann für eine Ausbildung begeistern«, zitierte dpa. Darüber hinaus sei die für kommendes Jahr geplante Ausbildungsgarantie eine wichtige Weichenstellung, weil sie mehr als 2,6 Millionen jungen Männern und Frauen zwischen 20 und 34 Jahren eine Perspektive bieten könne, die bisher keinen Berufsabschluss erworben haben. Dafür sei es erforderlich, diesen gesetzlichen Anspruch so auszugestalten, dass er »ein engmaschiges Auffangnetz und kein Flickenteppich wird«. Von der Ausbildungsgarantie verspricht sich auch BA-Chefin Andrea Nahles (SPD) eine bessere Verteilung der Bewerber auf freie Ausbildungsstellen. Denn ein Mobilitätszuschuss soll Ausbildungsaspiranten aus Regionen mit zu wenig Plätzen zum Umzug in eine Gegend mit einem Überangebot an Stellen bewegen.

Die für Juni registrierten, zahlreichen freien Ausbildungsplätzen sind in vielen Branchen zu finden. Im Einzelhandel gab es demnach noch nahezu 40.000 freie Stellen, das Handwerk meldete knapp 36.000 unbesetzte Plätze. Lücken klafften in der Lagerwirtschaft, in Metall-, Bau- und Lebensmittelberufen sowie in der Fahrzeugführung. Außerdem entscheiden sich immer weniger junge Menschen für einen Ausbildungsplatz im Pflegebereich. So begannen 2022 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 52.100 Männer und Frauen eine Ausbildung zur Pflegefachkraft, ein Rückgang um 4.100 Personen gegenüber dem Vorjahr. Zum Jahresende 2022 waren über die Ausbildungsjahrgänge hinweg 143.100 Menschen in der Ausbildung zur Pflegefachkraft. Der bestehende Personalmangel im Pflegebereich wird sich so nicht ausgleichen lassen, zumal viele Beschäftigte in den Ruhestand gehen oder wegen der Arbeitsbedingungen vorzeitig ihren Beruf an den Nagel hängen.