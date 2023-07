Für »Festung Europa«

Annegret Hilse/Reuters Spitzenkandidat Maximilian Krah neben den Parteivorsitzenden Tino Chrupalla (M.) und Alice Weidel am Freitag in der Messehalle Magdeburg

Es geht vor allem um Bündnispolitik: Am Wochenende hat die Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg die ersten Listenplätze für die bevorstehende Wahl zum EU-Parlament besetzt. Den »Flügel«-Mann Maximilian Krah hat eine deutliche Mehrheit zum Spitzenkandidaten gekürt. 370 Delegierte stimmten für Krah, nur 142 für dessen einzigen Konkurrenten Andreas Otti, Bezirksvorsitzender der AfD in Berlin-Spandau. Alle Kandidatinnen und Kandidaten sowie die Parteispitze betonten, wie sehr sie die Europäische Union als Staatenbund ablehnen. Allerdings kann Krah der Strömung zugerechnet werden, die trotz dessen ein instrumentelles Verhältnis zur EU pflegt.

So bezieht der Spitzenkandidat bereits ein Abgeordnetensalär für sein EU-Mandat und erklärte in seiner Antrittsrede am Sonnabend, dass die AfD auf EU-Ebene möglichst eng mit den Partnerparteien in der Fraktion »Identität und Demokratie« zusammenarbeiten müsse. Persönlich wurde Krah bereits für mehrere Monate von der Fraktion suspendiert, da er unter anderem nicht die Parteivorsitzende des extrem rechten französischen Rassemblement National, Marie Le Pen, sondern deren faschistischen Konkurrenten Éric Zemmour bei den vergangenen Nationalwahlen unterstützt haben soll. Krah bestreitet die Vorwürfe, zuletzt am Sonnabend im Interview mit dem Sender Phoenix.

Die Parteispitze hatte am Freitag am selben Veranstaltungsort im Rahmen des 14. Bundesparteitages noch eingeräumt, dass eine größere Präsenz der AfD im EU-Parlament vor allem auch höhere Einnahmen für die Partei bedeuten würde. Während der Europawahlversammlung allerdings wurde den Delegierten im Saal und dem Publikum an den Bildschirmen vor allem Anti-EU-Gepolter geboten. So forderte die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel am Sonnabend in ihrer Eröffnungsrede, dass Hauptkompetenzen wieder zurück an die Nationalstaaten gegeben werden sollen. Gemeinsam mit den »europäischen Partnern« solle dann eine »Festung Europa« errichtet werden. Diese solle der Abwehr von Geflüchteten dienen, was Weidel mit dem »Schutz unserer Heimat« verband. Bis auf diesen idealistischen Zusatz deckt sich die Forderung der AfD-Chefin allerdings mit der Abschottungspolitik der EU gegenüber »irregulärer« Migration und Schutzsuchenden. Diese wird aus Sicht der AfD derzeit vermutlich nur nicht brutal genug umgesetzt.

Auf Platz zwei hinter Krah folgt der bayerische Bundestagsabgeordnete Petr Bystron. Er versprach, nicht nur gegen Kriegstreiber, sondern auch gegen »Globalisten, die uns zwangsimpfen wollen, enteignen wollen, versklaven wollen« zu kämpfen – was unter anderem als Signal an antisemitisch-faschistische Teile der Partei gewertet werden kann. Auch bei Bystron durfte die Portion Kulturkampf nicht fehlen. So sei »das Schlimmste«, was aus der EU komme, die »zwangsweise Zuweisung von Migranten«, für den Bayer »ein Angriff auf alles, was uns lieb ist, unsere Kultur, unsere Religion, ja, unsere Heimat«. Der von Höcke vorgeschlagene Kandidat auf Platz drei, René Aust, bediente ebenfalls reaktionäre Paranoia und behauptete, die »europäische Zivilisation« sei durch »Masseneinwanderung« in Gefahr.

Der kulturpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Marc Jongen, schaffte es nur auf Platz sechs. Jongen bekannte sich zum Einzug in das EU-Parlament und sprach sich im Interview mit Phoenix am Sonnabend für eine Degradierung der Europäischen Union aus. Auf Nachfrage erklärte der neurechte Ideologe, dass die europäischen Nationalstaaten nach außen geschlossen auftreten, untereinander jedoch im »Wettbewerb« stehen sollten. Der AfD-»Parteiphilosoph« nannte dabei explizit den Steuerwettbewerb.

Drinnen soll die Kandidatenaufstellung in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt am kommenden Freitag fortgesetzt werden. Das Wahlprogramm soll erst nach der Listenaufstellung beschlossen werden. Draußen nahmen derweil am Sonnabend trotz bundesweiter Mobilisierung durch ein Bündnis aus DGB-Gewerkschaften, Grünen, Linkspartei und bürgerlichen Nazigegnern laut Organisatoren lediglich 2.200 Menschen an einer Protestkundgebung teil. Die Polizei schätzte die Zahl für die größere der Kundgebungen auf rund 1.800.