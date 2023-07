Partei für Profitinteressen

Sven Simon/imago Nach einem Jahrzehnt im Politikbetrieb der BRD angekommen: Podium für den Parteitag am Freitag in Magdeburg

Wer zuhört, erkennt die Demagogie: Zur Eröffnung des 14. Bundesparteitags hat AfD-Chef Tino Chrupalla am Freitag in Magdeburg wiederholt behauptet, seine Partei sei die einzige, die die Interessen »der Deutschen« vertrete. Dabei etikettierte der gebürtige Sachse die Profitinteressen exportorientierter Unternehmen zu denen seines Publikums um. So redete er einer Außenpolitik ohne bürgerlichen Moralismus das Wort und forderte, anderen Staaten mit »Respekt und Frieden« statt »Einmischung und Krieg« zu begegnen. Er sprach sich explizit für einen von ideellen Bedenken– wie Menschenrechten – ungestörten Handel und ununterbrochene Lieferketten aus.

Überhaupt arbeitete sich Chrupalla kräftig an Bündnis 90/Die Grünen ab, um zu definieren, wofür die AfD stehe. So würden es die Grünen nicht »gut mit Deutschland« meinen und wollten aus der Industrienation ein »Trümmerfeld« machen. Aus Einfamilienhaussiedlungen drohen »bunte Plattenbauten« zu werden. Die Partei von Wirtschaftsminister Robert Habeck wolle den »Bürgern den Saft abdrehen« und »die Identität nehmen«. Einzig die Aussage »Die Grünen wollen Krieg mit Russland und mit China« wirkte nicht wie aus einem reaktionären Fieberwahn.

Zu den Interessen »der Deutschen«, gehört demnach auch, dass »gleichberechtigte Mächte« in »ihren Weltregionen« ihre jeweiligen Vorstellungen von Recht und Gesetz durchsetzen, wie Chrupalla erklärte. Im Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Phoenix führte der AfD-Bundestagsabgeordnete Bernd Baumann am Freitag in Magdeburg aus, eine Bundesregierung müsse akzeptieren, dass anderswo auf dem Globus »selbständige Kulturen, die in sich ruhen«, existieren und »große Teile der Welt« anders organisiert seien und »anders organisiert bleiben« wollten. Letztlich sprach sich der ehemalige Bundeswehr-Soldat nicht gegen einen EU-Imperialismus aus, sondern lehnte nur den der USA ab.

Chrupalla hatte übrigens damit um Applaus geworben, dass er an die Ablehnung seiner Fraktion von Waffenlieferungen an die Ukraine erinnerte. Was er in Magdeburg verschwieg: Der neuen Aufrüstungskampagne für die Bundeswehr stimmte die AfD zu und forderte sogar noch höhere Rüstungsausgaben. »Dieses Geld landete in den Taschen der deutschen Waffenschmieden, die dadurch im vergangenen Jahr Rekordgewinne verzeichneten«, betonte das Offene Antifaschistische Treffen Magdeburg (OATM) am 12. Juli auf Instagram.

Für diesen Sonnabend mobilisiert das OATM »zu einem klassenbewussten, antifaschistischen Block« auf der um 12 Uhr startenden Demonstration in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt, wie der Zusammenschluss am Freitag mitteilte. Unter dem Motto »Entschlossen handeln – gegen AfD und rechte Krisenlösungen« rufe das OATM auf, »sich klar gegen die herrschenden Verhältnisse zu organisieren und Seite an Seite mit den unterdrückten Menschen unserer Gesellschaft zu stehen«. Den »bürgerlichen Hauptakteur« der Proteste stelle das Bündnis »Solidarisches Magdeburg« aus dem sozialdemokratisch-grünen Lager. Dieses lasse »die Nationalisten gewähren«, kritisierte das OATM. »Wir tanzen nicht, wir feiern nicht! Wir demonstrieren, wir kämpfen!« endete die Mitteilung.

Im Veranstaltungssaal ging es nur an einer Stelle ums Materielle. Zum 31. Dezember 2022 habe das Reinvermögen der Partei rund 14,2 Millionen Euro betragen. Gespendet worden seien von natürlichen Personen rund 1,6 Millionen Euro, von juristischen Personen im vergangenen Jahr lediglich 36.000 Euro, wie die Rechnungsprüfer in ihrem Vortrag ausführten. 2022 wurde außerdem eine »Goldinventur« durchgeführt, nachdem eine namentlich nicht genannte Person der AfD-Goldbarren und Krügerrand-Münzen vermacht hatte – das »Hauptvermögen« der Partei, wie Prüfer Eberhard Brett sagte. Der Parteischatz sei »sicher bei einem Unternehmen« verwahrt. Die Barren hätten jeweils ein Gewicht von 500 oder 1.000 Gramm, die Krügerrands von je einer Unze.

Mehr Einnahmen verspricht sich der Bundesvorstand vom Beitritt der AfD zur EU-Partei »Identität und Demokratie«. Die Parteispitze, darunter Alice Weidel, begründete den Antrag am Freitag mit der engeren Kooperation mit Partnerparteien wie der FPÖ oder des Rassemblement National sowie mit Zugriff auf mehr EU-Finanzmittel. Mit deutlicher Mehrheit wurde der Antrag angenommen. Der Beitritt soll bis zum 15. September erfolgen.