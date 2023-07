»Du sagst die Wahrheit, das bringt Unruhe«

Matthias Bein/dpa Wie die gemeinsame Aktion geht, haben die Brauer dieses Jahr gezeigt (Streik bei Hasseröder in Wernigerode, 23.2.2023)

Sie haben schon sehr früh als Gewerkschafter begonnen, Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen im Ausland zu knüpfen.

Schon mit der Gewerkschaftsjugend in Aachen habe ich 1967 an einer Demonstration gegen den Vietnamkrieg im belgischen Lüttich teilgenommen. Das war eine ganz andere Welt, viel kämpferischer als in der biederen deutschen Gewerkschaftsbewegung. Ich bin überzeugt, dass die Gewerkschaften sich international vernetzen müssen, um gegen multinationale Konzerne zu bestehen, in deren Reich die Sonne nie untergeht.

Sie sind früh mit Ausländerfeindlichkeit auch unter Arbeitern konfrontiert worden.

Als junger Betriebsrat habe ich erlebt, wie ein Kranführer aus Sizilien auf der Baustelle afrikanische Studenten beschimpft hat. Er sagte, sie wären in seinen Augen keine Menschen. Ich war sehr früh gegen die Aufteilung von sogenannter Erster Welt und Dritter Welt. Wie leicht kann die »Erste Welt« zur »Dritten Welt« werden. Ein prägendes Ereignis war für mich 1973 der Militärputsch gegen die linke Regierung in Chile. Für die Menschen dort engagiere ich mich seit Jahrzehnten. Am 10. September werden die Gewerkschaften gemeinsam mit Exilchilenen im Gewerkschaftshaus in Frankfurt am Main eine Veranstaltung zum 50. Jahrestag des Putsches organisieren. Wir werden dabei über die Perspektiven linker Politik in Chile und Lateinamerika sprechen.

Kontakte nach Chile haben Sie schon vor langer Zeit hergestellt.

Vor 25 Jahren habe ich den Vorsitzenden der chilenischen Lebensmittelgewerkschaft, Manuel Ahumada, zu einer Rundreise durch Deutschland eingeladen. Wir besuchten unter anderem Dortmund, Hanau und Würzburg. Es gab sehr viel Solidarität durch deutsche Gewerkschafter. Bei der IG BAU und auch bei der IG Bergbau war man zunächst nicht begeistert: Meine Aktivitäten waren denen zu links. Später bin ich mit der chilenischen Studentenführerin Camila Vallejo zwei Wochen durch Deutschland gefahren. Ich selbst war insgesamt dreimal in Chile.

Und Sie haben Verbindungen nach Frankreich.

Die ersten Kontakte entstanden 1980 zur linken Gewerkschaft CGT in Strasbourg. Die bestehen bis heute. 2006, als das Werk von Nestlé in Marseille geschlossen werden sollte, sind wir mit einer Solidaritätsdelegation dorthin gefahren. 2013 haben wir gegen die Schließung des Betriebs von Coca-Cola in Madrid vor Ort protestiert. Und 2019 habe ich an einer weltweiten Konferenz zu den Arbeitsbedingungen bei Coca-Cola in Paris teilgenommen. Ich habe dort gesprochen und gesagt, wir müssen die internationalen Verbindungen wieder herstellen, die schon Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht besaßen. Davon bin ich überzeugt: Es muss uns gelingen, den Internationalismus zu rekonstruieren. Dann hat auch der Rechtsradikalismus, der sich gegenwärtig überall ausbreitet, am Ende keine Chance.

Sie haben in Deutschland im Laufe der Jahrzehnte für die Gewerkschaft NGG 163 Streiks mitorganisiert. Wie hat sich die Gewerkschaft in dieser Zeit verändert?

Anfang der 80er Jahre wurde die NGG als »Knackwurstgewerkschaft« belächelt, die auf Sozialpartnerschaft mit den Unternehmern macht. In den 80er Jahren gab es dann aber innerhalb der Gewerkschaft eine Zeitenwende gegen eine Politik der Sozialpartnerschaft. Ich sage immer: Eher wird ein Tiger zum Vegetarier, als dass ein Unternehmer zum Sozialpartner wird. Ich habe zum Anfang meiner Arbeit feststellen müssen, dass es in vielen Unternehmen höchstens eine Betriebsversammlung pro Jahr gab, obwohl eigentlich vier vorgeschrieben sind. Es wurde auch häufig von den Unternehmern Samstagsarbeit angeordnet. Die Arbeitsbedingungen waren sehr schlecht. Diese Zustände habe ich versucht zu ändern, und zwar durch direkte Aktion, durch kollektives Auftreten der Beschäftigten bei Streiks. Von juristischen Auseinandersetzungen vor dem Arbeitsgericht halte ich nicht viel. Als Gewerkschaftssekretär musst du vorangehen vor Ort bei Streiks.

Sie haben versucht, in den Betrieben marxistische Positionen zu vermitteln, gegenüber den Kolleginnen und Kollegen den Gegensatz von Kapital und Arbeit herauszuarbeiten.

Ich bin an der Bundesjugendschule des DGB in Oberursel in den 70er Jahren mit den Grundlagen des Marxismus vertraut gemacht worden, durch Lehrer wie Norbert Trautwein und Manfred Ulrich. Die waren wiederum Schüler von Wolfgang Abendroth an der Universität Marburg gewesen. Anfangs in den 80er Jahren hatte ich durch meine marxistische Grundüberzeugung Schwierigkeiten bei der NGG. Heute haben sich diese Positionen durchgesetzt. Von Sozialpartnerschaft ist jedenfalls bei der NGG nichts mehr zu spüren.

Ihre Arbeitskämpfe besaßen häufig Pioniercharakter. Immer wieder haben Sie in einzelnen Branchen die ersten Warnstreiks überhaupt organisiert: bei den Hotels zum Beispiel, aber auch in Brauereien.

Die Warnstreiks in den Luxushotels in Frankfurt am Main 1982 zum Beispiel waren die ersten Arbeitskämpfe in dieser Branche überhaupt. Oft waren es auch die Inhalte, die ich vermittelt habe, mit denen ein Tabu gebrochen wurde. Bei meiner ersten Betriebsversammlung 1979 in der Binding-Brauerei in Frankfurt am Main habe ich vor Arbeitsplatzabbau in der Branche und vor der Spekulation mit den Brauereigrundstücken gewarnt. Da sagte der Betriebsratsvorsitzende hinterher zu mir: Du kommst mir nicht mehr in den Betrieb, du sagst die Wahrheit, das bringt Unruhe. Und so war es: Ich wurde lange nicht mehr zu einer Betriebsversammlung bei Binding eingeladen. Ich habe in Molkereien, bei Mineralbrunnen, in der Brotindustrie oder bei Coca-Cola die ersten Streiks organisiert. Das war Pionierarbeit.

In diesem Jahr ist die Binding-Brauerei in Frankfurt am Main dann geschlossen worden, Sie haben recht behalten. Der Binding-Betriebsrat hatte Sie vorher, als die Schließung im Herbst 2022 angekündigt worden war, um Ihre Unterstützung gebeten.

Ja. Da war ich stolz drauf. Und ich habe mich sehr gefreut darüber, dass wir am 18. März 2023 die erste Demonstration überhaupt vor der Deutschland-Zentrale von Oetker in Bielefeld organisieren konnten, also bei der Konzernmutter von Binding und Radeberger. Da haben mehr als 300 Brauer und Gewerkschafter aus anderen Branchen aus ganz Deutschland demonstriert gegen die Schließung der Binding-Brauerei in Frankfurt am Main, das war eine neue Qualität.

Was war Ihr wichtigster Streik?

Das ist ganz schwer zu sagen. Sehr wichtig war sicherlich 1995 der Kampf gegen die Schließung von Asbach Uralt in Rüdesheim. Da sind wir bis zur Konzernzentrale von United Destillers nach London gefahren und haben am Ende den Betrieb retten können.

Sie sind gelernter Maurer und haben sich über den Zweiten Bildungsweg zum Gewerkschaftssekretär qualifiziert. Was sind die Lehren, die Sie aus all Ihren Arbeitskämpfen ziehen?

Man muss als Gewerkschaft einig auftreten und darf sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Früher haben die Betriebsratsvorsitzenden der NGG oft eigene Interessen verfolgt und nicht mit anderen zusammengearbeitet. Heute treten die Beschäftigten einer Branche gemeinsam auf, etwa im Brauereigewerbe. Das bringt enorme Erfolge in den Tarifrunden.

Sie feiern jetzt Ihren 75. Geburtstag. Geboren wurden Sie in einem Lager für Geflüchtete aus dem deutschen Osten, das in der Lüneburger Heide lag. Sie sind seit sechs Jahrzehnten in der Gewerkschaftsbewegung aktiv. Was bleibt als politisches Ziel für Sie als Gewerkschafter?

Mein politisches Ziel bleibt ein demokratischer Sozialismus in Deutschland, das ist meine tiefste Überzeugung. Meine Vorstellung ist, dass am Ende die Belegschaften abstimmen müssen über die Zukunft des Betriebes. Das würde auch bedeuten, dass bestimmte Schlüsselbetriebe verstaatlicht werden.

Davon sind wir derzeit sehr weit entfernt. Nirgendwo wird das kapitalistische Wirtschaftssystem in Deutschland grundsätzlich in Frage gestellt. Der soziale Protest in Deutschland artikuliert sich rechts. Die AfD gewinnt immer mehr Zustimmung und ist in den östlichen Bundesländern überall stärkste Partei. Und Die Linke zeigt sich derzeit sehr geschwächt, während Anfang Oktober in Bayern und Hessen wichtige Landtagswahlen anstehen. Ich bin ja Mitglied der Linken und erlebe mit Sorge, wie sich Teile der Partei untereinander streiten. Dieser Streit ist mehr als schädlich.