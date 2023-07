Rotlicht: Kultur

Ric Ergenbright/Danita Delimont/imago Der Anfang aller Kultur: Beim Feldbestellen (Aufnahme aus Pakistan)

Der ursprüngliche Begriff von Kultur hängt mit einer Revolution zusammen: mit der agrarischen Umwälzung vor vielleicht elf- bis zwölftausend Jahren. Sie ist auch unter der Bezeichnung neolithische Revolution bekannt. In langen Zeiten davor lebten die Menschen von wilden Früchten und Tieren, ohne in deren Lebensführung einzugreifen. Weder schrieben sie den Pflanzen vor, wo sie wachsen, noch den Tieren, wie sie leben und sich vermehren sollten. Als unsere Vorfahren darauf kamen, Körner zielgerichtet auszusäen und nach geraumer Zeit an Ort und Stelle zu ernten, mussten die Jäger und Sammler sesshaft werden. Das Zelt wich der Hütte, dem Haus mit Stall und Scheune. Für die Aufbewahrung des Saatgutes waren Gefäße herzustellen, die Keramik blühte auf und Hunderte weitere Neuerungen. Größere Vorräte von Nahrungsmitteln lockten freilich Räuber an, so ergaben sich neue Schutz- und Trutzaufgaben. Zwangsläufig bildeten sich Spezialisierungen heraus mit immer stärkerer Arbeitsteilung, bis hin zur genauen Beobachtung von Wetter und Jahreszeiten. Aus der gemeinschaftlichen Aneignung und Veränderung der Natur ergab sich einer der tiefsten Umbrüche in der menschlichen Geschichte.

Für die Feldbestellung sagte man im alten Rom cultura, abgeleitet von colo = urbar machen, anbauen, hegen und pflegen. Der Landwirt hieß colonus, agri-cola der Acker-Bebauer. Durch metaphorische Übertragung erweiterte sich der Kulturbegriff, seit Cicero wurde die Pflege des Geistes cultura animi genannt. Man pflegte und verehrte auch die Götter (cultus), den Körper, die Kleidung, die Eltern. Ein gepflegter, niveauvoller Mensch galt später als kultiviert, das Wort kam im 18. Jahrhundert ins Deutsche.

In der deutschen Aufklärung war der Kulturbegriff mit dem Fortschrittsgedanken verknüpft. Sittliches Handeln ist bei Immanuel Kant »moralische Cultur«. Der Mensch, gesellig und zugleich ungesellig, gelangt durch die Vervollkommnung seiner Anlagen zur Kultur, die er sich in der Gesellschaft erarbeitet. Zum besonderen Schlagwort in Deutschland geriet der »Kulturkampf«: die Auseinandersetzung der 1870er Jahre zwischen Bismarck, dem Kanzler des neu gegründeten Reiches, mit seinem Kultusminister einerseits und der katholischen Kirche andererseits. Das Wort wurde zum Synonym für einen Machtkampf zwischen Staat und Kirche. Viele Maßnahmen des Ministeriums Bismarck bedeuteten einen aufklärerischen, zivilisatorischen Fortschritt: staatliche statt kirchliche Schulaufsicht, Standesamt und Zivilehe, Klostergesetz, Zurückdrängung des Jesuitenordens und ähnliches.

Im Foyer des Kulturhauses Potsdam hing jahrzehntelang ein Wandspruch, heute verschwunden: »Kultur ist jeder zweite Herzschlag unseres Lebens.« Der Satz des Arbeiterschriftstellers Hans Marchwitza (gest. 1965) spiegelt eine Aufbruchstimmung im proletarischen Milieu wider, zu der auch das in jener Zeit geflügelte Wort vom »Stürmen« der »Höhen der Kultur« gehörte. Und ein anderes hier erwähnenswertes Wort ist »Proletkult«: Das war die Abkürzung (aus proletarskaja kultura) für eine radikale kulturrevolutionäre Bewegung in Sowjetrussland, die jede bürgerliche Kulturtradition verwarf und die dafür von Lenin 1920 hart kritisiert wurde.

Fazit: Wenn von Kultur gesprochen wird, können sehr verschiedene Inhalte gemeint sein. Zum einen haben wir den alten Sinn von Ackerbau und Pflanzenzüchtung; der Gegenbegriff dazu heißt einfach Wildwuchs oder »Natur«. Zum andern bezeichnet man damit die Gesamtheit der Lebensformen von Völkern oder Klassen oder kleineren Gruppen – als Ergebnis der geistigen und materiellen Höherentwicklung. Als konträres Wort dazu gilt gemeinhin »primitiv«. Schließlich nimmt man das Wort auch für feine Lebensart, Stil und Bildung. Dazu hieße das Gegenteil dann Unkultur oder »kulturlos«. Vom Chemiker Justus Liebig (gest. 1873) ist die heitere Definition überliefert: Er messe die Kultur eines Volkes an dessen Verbrauch von Seife.