»Mehr Überwachung bringt uns nicht weiter«

Boris Roessler/dpa »Sagt ihre Namen«: Protestkundgebung zum Auftakt des Prozesses gegen den später veurteilten Lübcke-Mörder und Neonazi Stephan Ernst (Frankfurt am Main, 16.6.2020)

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wurde in der Nacht zum 2. Juni 2019 vom Neonazi Stephan Ernst erschossen. An diesem Mittwoch debattiert der Landtag zum Abschlussbericht und den Sondervoten im diesbezüglichen Untersuchungsausschuss. Was genau kritisiert Ihre Fraktion?

Zentrale Frage im Ausschuss war: Wäre der Mord an Walter Lübcke zu verhindern gewesen? Wir meinen, bei bestimmten Weichenstellungen im voraus hätte die Tat mit hoher Wahrscheinlichkeit so nicht stattfinden können. Doch weder beim Landesamt für Verfassungsschutz noch in der hessischen Polizei wurde zuvor auf die mediale Hetze gegen Lübcke reagiert. Die wurde von der AfD, aber auch von der hessischen Ex-CDU-Politikerin Erika Steinbach, die 2022 der AfD beitrat, initiiert und weitergetragen. Rassistische Stimmung heizte sich damals in Kassel bei Veranstaltungen der sogenannten Kagida auf. Dort marschierte das Who’s who der nordhessischen Neonaziszene auf: Kameradschaften, NPD, AfD, etc. Das LfV verharmloste das als vermeintlich bürgerlichen Protest und nahm vielfache, ständig wieder aktualisierte Morddrohungen nicht ernst.

Diese völlig unterschätzte rechte und teils gewalttätige Szene lief bei einer Bürgerveranstaltung in Lohfelden auf, wo der vier Jahre später getötete Regierungspräsident über den Bau einer Flüchtlingsunterkunft informierte. Hätte der Verfassungsschutz damals seine Aufgabe ernst genommen, die Verfassung zu schützen, hätte er deutlich mehr Erkenntnisse gehabt.

Welches Motiv der hessischen Behörde vermuten Sie dabei?

Der Verfassungsschutz nimmt für sich in Anspruch, Extremismus zu beobachten, definiert aber für sich, was das ist. Er nimmt eine Rechts-links-Gleichsetzung vor und hat als großen blinden Fleck den Rassismus der sogenannten bürgerlichen Mitte. Äußerungen wie die des Exbundesinnenministers Horst Seehofer von der CSU, das deutsche Sozialsystem »bis zur letzten Patrone« gegen Einwanderung zu verteidigen, machen etwas mit den Menschen – genau wie jene des Expräsidenten des Bundesverfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen, er sei nicht der CDU beigetreten, damit Millionen Araber nach Deutschland kämen.

Wobei versagte das LfV im Vorfeld des Lübcke-Mordes?

Der Messerangriff auf Ahmed I. in Lohfelden 2016 entsprach exakt dem Tatmuster des Mordes an Lübcke. Der irakische Geflüchtete hatte damals auf einen rechtsterroristischen Hintergrund hingewiesen: Wäre es zur Hausdurchung bei Ernst gekommen, wäre der Lübcke-Mord vermutlich so nicht passiert. Doch erst drei Jahre nach der Tat wurde in die Richtung ermittelt. Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU, ist verantwortlich für das Versagen der hessischen Polizei, auch dafür, dass das Landesamt für Verfassungsschutz Akten von Rechtsextremen vorzeitig löschte, darunter die von Ernst. Trotz ständiger anderslautender Erkenntnisse aus der Bevölkerung hieß es, Ernst sei »abgekühlt«. Statt (wie üblich, jW) einer Berichterstattung eines Ausschussmitgliedes der Opposition stellen CDU und Grüne mit ihrer Regierungsmehrheit einen eigenen Bericht zur Abstimmung. Der benennt zwar Fehler, kolportiert aber, sie behoben zu haben.

Im Oktober wird in Hessen der Landtag gewählt. Was unterscheidet Die Linke von anderen Parteien, was das Bekämpfen von Neonazis betrifft?

Sowohl CDU und Grüne als auch SPD und FDP kommen zum Ergebnis, man müsse den Verfassungsschutz nur besser ausstatten. Das ist der falsche Weg. Immer mehr Überwachung und Spitzel bringen uns nicht weiter. Dieser Verfassungsschutz mit seinen geheimdienstlichen Aktionen und V-Leuten ist unfähig, die Gefahr des Rechtsextremismus zu erkennen und zu bekämpfen. Er gehört aufgelöst und durch eine Beobachtungsstelle ersetzt, die mit der Wissenschaft und der Bevölkerung kooperiert.

Welches Ziel verfolgen Sie in der Landtagsdebatte?

Die Landesregierung darf sich nicht weiter daran vorbeimogeln können, das ständige Verkennen und die Hilflosigkeit gegenüber einer rassistischen Stimmung in der sogenannten Mitte der Gesellschaft zu thematisieren.