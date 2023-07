»Mit der Räumung machte die Regierung alles kaputt«

Helmut Fricke/dpa Im Dienste des Abrisses: Behelmte Beamte tragen einen der Besetzer am Mittwoch vom Gelände des Industriedenkmals

Die besetzte Dondorf-Druckerei im Stadtteil Bockenheim von Frankfurt am Main wurde Mittwoch früh durch die Polizei geräumt. Sie seien von maskierten Männern des Spezialeinsatzkommandos mit gezogenen Waffen geweckt und aus den Betten gezerrt worden, schildern die Besetzerinnen und Besetzer. Wie haben Sie die Situation erlebt?

Als ich um halb acht Uhr ankam, war schon alles abgesperrt. Ich empfinde diesen Polizeieinsatz als brutal und unwürdig. Er richtete sich gegen Studierende und gegen Menschen, die seit langem ein selbstverwaltetes Kulturzentrum mit Bürgertreff in der 150jährigen Druckerei aus ehemaligem jüdischem Besitz schaffen wollten, auch im Sinn von Erinnerungskultur. Das Kollektiv hatte dort interessante kulturelle Projekte initiiert. Völlig inakzeptabel ist, dass 30 Personen bei der Räumung in Gewahrsam genommen und dazu nach Darmstadt gefahren wurden. Sie waren gesprächsbereit. Dass die verantwortliche hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn von Bündnis 90/Die Grünen, und das Präsidium der Goethe-Universität statt dessen eine gewaltsame Räumung veranlassten, kritisieren wir scharf. Das Abrissvorhaben ist schon aus ökologischer Sicht bei einem so gut erhaltenen Gebäude völlig unverantwortlich. Es muss saniert werden.

Die Besetzerinnen und Besetzer fordern den Rücktritt der Ministerin und des Präsidiums. Weder hätten sie Interesse an einer ökologischen Bauwende, noch an der Erinnerung jüdischen Lebens in Frankfurt oder der Schaffung von kulturellen Räumen. Ist die Forderung berechtigt?

Allerdings. Gerade einer Grünen-Ministerin steht es nicht gut an, trotz eines Gesprächsangebotes diese Räumung zu veranlassen. Resultat: Am Mittwoch abend gab es deshalb eine sehr entschlossene Demo im Stadtteil Bockenheim. Die Polizei provozierte und löste den Protest mit Knüppeln und Pfefferspray auf. Es gab verletzte Demonstrierende. Das ist undemokratisch.

Das Dondorf-Kollektiv konstatiert »eine enttäuschende Klimapolitik und autoritäre Trends im Staat«. Teilen Sie diese Einschätzung?

Ja. Alle Spuren an die jüdische Geschichte auszulöschen und der Vergessenheit preiszugeben halten wir gerade angesichts dessen für falsch. Die Linke in Frankfurt hat mitdemonstriert. Auch wir wollen diese Erinnerungskultur erhalten.

Ein Abrissmoratorium des Ortsbeirats Bockenheim liegt dem Bauausschuss der Stadt als Beschlussvorlage vor. Wie sehen Sie die Chancen?

Die Stadt Frankfurt sollte sich für den Erhalt des Gebäudes einsetzen. Wir werden einen Antrag einreichen, um den Magistrat dahingehend unter Druck zu setzen. Diese neoliberale Stadtregierung aus Grünen, SPD, FDP und Volt hat nichts getan, um den Polizeieinsatz zu verhindern, und macht sich unglaubwürdig. Bildungs- und Baudezernentin Sylvia Weber von der SPD hatte bei Amtsantritt 2021 verkündet, sie stehe nicht für ständiges Abreißen alter Gebäude, sondern für ökologisches Umwandeln. Von wegen! Auch das im Dezember 2022 von Obdachlosen besetzte Haus Günderrodestraße 5 steht seit Anfang Juni wieder leer und soll abgerissen werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden aus der Innenstadt verbannt. Obwohl bekannt ist, dass permanente Abrisse und Neubauten aufgrund der Umwelt- und Klimakatastrophe nicht zu verantworten sind: Sie bricht ihr Versprechen.

Was kann Die Linke in Hessen tun? Noch ist unklar, ob sie nach den Wahlen im Oktober wieder im Landtag sein wird.

Vor jeder Landtagswahl standen wir in Umfragen genauso da, aktuell bei vier Prozent. Ich bin überzeugt, dass linke Politik notwendig ist. Wir werden wieder in den Landtag gestärkt einziehen. Unsere Fraktion wird jetzt dort die Räumung thematisieren. Viele politische und kulturelle Vereine haben keine Räume. In Frankfurt wird ständig gentrifiziert. Das Internationale Zentrum im Arbeiterviertel Gallus muss weichen. Mit ihrer gewaltsamen Räumung der Druckerei hat die Landesregierung alles kaputt gemacht. Es muss Raum für sozialen Austausch und solidarische Debatten geben. Wir werden aufbegehren. Unseren Traum können sie nicht zerstören.