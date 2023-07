Die Chipstüte ist leer

Make My Day Records Jemand, dem man gerne nachreist: Grant Davidson (Slow Leaves)

»I want a piece of that American Dream / But without selling out, if you know what I mean« singt Grant Davidson aka Slow Leaves im Opener »American Band« seines Ende Juni erschienenen Albums »Meantime«. Sich verleugnen, für welchen Erfolg auch immer, ist ausgeschlossen. Der kanadische Songwriter ist eine ehrliche Haut. Eine dünne dazu. Was das mit ihm und den Vertrauten – Frau, Kind, Freunden – macht, davon handelt die Platte.

Meantime also. Zwischenzeit, Übergänge. Warten. Zustände, in die man sich fallen lassen kann, um mit etwas Glück Unerwartetes zu entdecken. Oder man hat eine Idee für einen neuen Song. Auf seiner im Mai beendeten Europatour schilderte Davidson, wie das abläuft, zu Hause im weiten Winnipeg: Frau und Kind haben den strukturierten Tagesablauf, Job, Schule. Wenn sie morgens das Haus verlassen haben, macht er den Haushalt. Und dann? Sollte er nicht »somewhere else« sein, »doing something more reasonable«?

Diese im Kern existentialistischen Überlegungen packt er auf seinen bislang fünf Alben in entsprechende Songs. Der Twist von »Meantime« ist nun, dass er es explizit seiner Frau gewidmet hat. Sie ist auch auf dem Cover zu sehen. Davidson formuliert diese Danksagung als ein großes Sorry dafür, phasenweise nicht zugänglicher sein zu können. Die schwärzesten dieser Phasen heißen Depression, der Song »Nothing Really Changes« taucht am tiefsten hinab: »Believe me when I say to you I’m pulling through / But it might take a while«, die Zuversicht kommt nicht auf Knopfdruck. Am Ende des Songs befindet sich der Erzähler zwischen der Strömung nach unten und dem rettenden Seil: »I bet the current underwater won’t drag me any farther down / But just for show, reel me back in slowly, I’m hanging from a thread right now.« Das Seil – es ist ein Faden.

Die Musik ist nicht gerade Rock ’n’ Roll, das nicht, aber sie klingt bei weitem nicht so düster wie manche dieser Textzeilen. Man könnte sie wohl aus der Zeit gefallen nennen, ich nenne sie zeitlos. Melodisches Folkpopsongwriting in transparenten, semiakustischen Bandarrangements, veredelt von Davidsons sanft-schmirgeligem Bariton, »irgendwo zwischen Roy Orbison und Bryan Ferry«, heißt es ausnahmsweise treffend im Promotext zur Platte. Die Songs sind feinfühlig ausgearbeitet, die Begleitvocals von Landsfrau Begonia passen hervorragend.

Nachgereist sind wir Davidson auf seiner Tour damals nach Apeldoorn und Köln, nachdem wir ihn zum Tourauftakt in Essen gesehen hatten. Sein fabelhafter Bassgitarrist und Begleitsänger Rejean »Rej« Ricard begleitete ihn; es waren rundum schöne, bittersüße Konzerte, in denen Davidson zwischendurch seinen Humor aufblitzen ließ, der auch seine kunstvoll gestalteten Musikvideos auszeichnet. Im Video zum rockigsten Track, dem eingangs erwähnten »American Band«, spielt er – Perücke auf dem Kopf, dazu Rockstarposen à la Robert Plant – mit dem »On the Road«-Traum des erfolgreichen Rockstars. Doch am Ende des Filmchens hat er Perücke und Rolle abgestreift. Die Chipstüte ist leer, die Wasserflasche auch. Er springt einfach ins Meer. Die Freude ist echt. Der Erfolg kann warten.