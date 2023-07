Das Tor zum Tod

IMAGO/Moritz Schlenk Der Senat hält nichts von Bemühungen für Frieden (Hamburg, 10.4.2023)

Immer wieder gelingt es dem »rot-grünen« Hamburger Senat, Volksinitiativen und Volksbegehren mit Hilfe des Verfassungsgerichts zu kippen. Im Mai 2019 stoppte das Gericht ein Volksbegehren gegen den Pflegenotstand, im Dezember 2020 eines für die Streichung der Schuldenbremse. Jetzt soll das Volksbegehren gegen Rüstungsexporte über den Hamburger Hafen auf demselben Weg kassiert werden. Am Mittwoch fand vor dem Hamburgischen Verfassungsgericht die mündliche Verhandlung über einen Antrag des Senats statt, in dem Inhalte und Ziele des Volksbegehrens als unvereinbar mit der Verfassung der Hansestadt bezeichnet werden. Urteilsverkündung soll am 1. September sein.

Das Volksbegehren geht auf eine Volksinitiative zurück, die von einem im Sommer 2019 gegründeten Bündnis von Gruppen und Einzelpersonen aus Friedensbewegung, Gewerkschaften, Hochschulen, Kirchen und Parteien getragen wird. Sie strebt einen Volksentscheid über das Verbot aller Exporte von Waffen und Munition über den Hamburger Hafen an. Ende 2021 gab die Initiative mehr als 10.000 Unterschriften ab, im April 2022 wurde ein Volksbegehren – die zweite Stufe des Volksgesetzgebungverfahrens – beantragt. Daraufhin rief der Senat das Verfassungsgericht an.

Das zentrale Argument der Landesregierung hatte bereits bei den Volksbegehren in Sachen Pflege und Schuldenbremse gezogen. Der Stadt fehle es, so der Senat, an der Zuständigkeit. Regelungen über den Transport und Umschlag von Rüstungsgütern unterfielen der »ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz« des Bundes. Nach dem Grundgesetz sei dieser allein »für die Kontrolle von Kriegswaffen, auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung, das Außenwirtschaftsrecht sowie das Waffen- und Sprengstoffrecht zuständig«. Die Volksinitiative widerspreche auch dem Grundsatz »bundesfreundlichen Verhaltens«, das heißt, der Verpflichtung der Länder, Zuständigkeiten so zu handhaben, dass es nicht zu »Kollisionen mit vorrangigen ausschließlichen Bundeszuständigkeiten« komme.

Aus Sicht der Vertreter der Initiative, die in der Verhandlung vom Münsteraner Anwalt Wilhelm Achelpöhler dargelegt wurde, geht der Verweis auf die fehlende Gesetzgebungskompetenz ins Leere. »Unser Ziel ist nicht der Erlass eines Gesetzes«, erklärte Gerd Schulte, einer von drei Vertrauensleuten der Initiative, am Mittwoch gegenüber jW. Wenn es in der Vorlage heiße, es solle eine »rechtliche Grundlage« für das Verbot von Waffenexporten über den Hamburger Hafen geschaffen werden, so könne das auch durch eine Satzung oder eine Verfügung umgesetzt werden. Zudem stehe den Bundesländern grundsätzlich die Kompetenz zu, ihre Häfen frei zu widmen, so Schulte.

Unter der Überschrift »Hinter jedem Krieg steht ein Geschäft« hatte die Initiative zu einer Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude mobilisiert. Der Export von Rüstungsgütern eskaliere sämtliche Konflikte, sorge »für Leid und Zerstörung weltweit und schürt die internationale Konkurrenz aller gegen alle«, heißt es im Aufruf. Vom »skrupellosen Geschäft mit dem Tod« profitiere einzig und allein die Rüstungsindustrie. Mit der Volksinitiative gegen den Transport und Umschlag von Rüstungsgütern über den Hamburger Hafen werde das Interesse der Bevölkerung zum Ausdruck gebracht.

Der größte Seehafen der BRD ist eine Drehscheibe des Waffenhandels. Nach Angaben der Initiative werden rund 1.000 Tonnen Munition täglich über den Hafen ausgeführt, ebenso wie jede Menge Kleinwaffen, Panzer und anderes Kriegsgerät – und das in Kriegs- und Krisengebiete wie Mexiko, Kolumbien, Syrien oder die Türkei. Knapp 100 Hamburger Firmen produzieren Rüstungsgüter, auch Konzerne wie IBM, Siemens oder Airbus sind mit von der Partie. Der Text der Volksinitiative lautet: »Senat und Bürgerschaft schaffen innerhalb eines Jahres eine Rechtsgrundlage, die den Transport und Umschlag von Rüstungsgütern über den Hamburger Hafen verbietet, und unternehmen alle notwendigen und zulässigen Schritte, um dieses Verbot unverzüglich umzusetzen.«