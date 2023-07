Neu erschienen

Sozialismus

In der Sommerdoppelausgabe der Zeitschrift Sozialismus schreibt Joachim Bischoff über die »AfD im Aufwind«. Bernhard Müller steuert Überlegungen zum »Schlüsselthema Migration« bei. Erhard Crome untersucht die im Juni veröffentlichte »Nationale Sicherheitsstrategie« der Ampelregierung: Genau betrachtet enthalte die nichts, »was nicht schon in den Bekundungen des Kanzlers und der Außenministerin seit der Ausrufung der ›Zeitenwende‹ enthalten ist«. Witich Roßmann beschäftigt sich mit dem »wilden Streik« bei Ford 1973. Klaus Bullan schreibt über die »postfaschistische Regierung« in Italien und »Umgruppierungen bei den progressiven Kräften«. Bernhard Sander fragt sich, wie ein Wahlsieg Marine Le Pens bei den französischen Präsidentschaftswahlen noch verhindert werden kann. Wolfgang Müller blickt nach China und geht der Frage nach, ob das Land nach Corona vor einer »schrittweisen Normalisierung« oder einem »neuen Boom« steht. Florian Weis macht »Anmerkungen zu Willy Brandt«. (jW)

Sozialismus, Jg. 50/Nr. 7 + 8, 73 Seiten, 9 Euro, Bezug: Sost e. V. (Redaktion ­Sozial­is­mus), St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, E-Mail:­ abo@­sozialismus.de

Mitteilungen

In den Mitteilungen der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke (KPF) schreibt Jochen Willerding über Otto von Bismarcks und Egon Bahrs Außenpolitik. Ronald Friedmann erinnert an das vor 90 Jahren unterzeichnete Konkordat zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan. Gerhard Feldbauer schließt seine Artikelfolge zum Mord an Aldo Moro ab. (jW)

Mitteilungen, Heft 7/2023, 37 Seiten, Spendenempfehlung: ein Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, E-Mail: kpf@die-linke.de

Contraste

In der Monatszeitung Contraste schreibt Mirko Loche über eine kleine Produktionsgenossenschaft von Arbeitern in der italienischen Region Umbrien, die 2019 die Maschinen einer Keramikfirma in Città die Castello übernahm, als die Produktion ins Ausland verlagert werden sollte. Inzwischen hat sich die Belegschaft auf 22 Frauen und Männer verdoppelt. Heinz Weinhausen informiert über das bundesweite Vernetzungstreffen kollektiver Betriebe in Lübeck. (jW)

Contraste. Zeitung für Selbstorganisation, Jg. 40/Nr. 466 + 467, 16 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Contraste e. V., Schönefelder Str. 41 A, 34121 Kassel, E-Mail: abos@contraste.org