Jan Woitas/lsn/dpa Die alte Warenwirtschaft, nur eben auf grün gedreht: Biosupermarkt in Leipzig

Alle wollen »grün« sein. Auch die großen Konzerne. Das Kapital ist seit Jahren dabei, sich einen »grünen« Mantel überzustreifen. Die Einsicht allerdings, dass auch für den »grünen Kapitalismus« Ausbeutungsstrukturen und Umweltzerstörung konstitutiv sind, geht erheblichen Teilen der jüngeren Ökologie- und Klimaschutzbewegung ab.

Der Verlag Graswurzelrevolution macht nun in deutscher Übersetzung ein Büchlein zugänglich, das in englischer Sprache bereits 2016 herausgekommen ist: das kritische ABC des »grünen Kapitalismus«. Anhand von Stichworten wie Agrarökologie, Greenwashing und Klimakompensation wird dem Leser hier ein orientierender Leitfaden geboten. Erarbeitet hat ihn die Initiative Corporate Watch, die sich vorstellt als »gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Kooperative, die kritische Informationen zu den sozialen und ökologischen Folgen von Konzernaktivitäten und des Kapitalismus bereitstellt«.

Der »grüne Kapitalismus« wird einleitend als eine »relativ neue Erscheinungsform des Kapitalismus« vorgestellt. Dabei werde »formell und ausdrücklich versucht, sich mittels politischer Strategien und Praktiken die Natur einzuverleiben«. Viele Menschen seien dabei, seine »Werte und Umgangsformen« anzunehmen – »oftmals, ohne dies zu merken«.

Im Zentrum der Konstruktion steht die Idee, die Natur und ihre Güter zu »bepreisen« bzw. zu »bewerten«. So könne »der Markt« ökologische Schäden messen und »minimieren«. Wenn allerdings, wenden die Autoren des »ABC« ein, einmal ein Preisschild auf etwas geklebt worden sei, um es zu »schützen«, dann werde sich auch jemand finden, »der oder die bereit und dazu in der Lage ist, einen Preis dafür zu bezahlen, um es zu zerstören«. Der »grüne Kapitalismus« erweise sich so als »Köder« und als Ablenkung von der Frage, welche Rolle der Kapitalismus »in all dem spielt«. Nicht zuletzt gehe es darum, die Ökologie zu vereinnahmen und ökologischen Widerstand »unschädlich« zu machen. (jW)