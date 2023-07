Nachschlag: Clan auf Maloche

Philip Morris/ARTE F AC/DC ist das Familienunternehmen von Angus (l.), Malcolm (r.) und George Young (nicht im Bild)

Spätestens seit Ende der 70er Jahre denkt bei AC und DC keiner mehr an Wechsel- und Gleichstrom. Die Band aus Australien war für Rockfans auf wundersame Weise einfach immer da, mit nur scheinbar simplen Riffs und einem Beat, der dem Schlagzeuger offenbar lediglich abverlangt, immer wieder bis vier zu zählen. Doch dahinter steckt Methode: Zum einen, den Stil auf gar keinen Fall zu verändern, und zum anderen der Familienclan der Youngs. Die drei Brüder Malcolm, Angus und George kamen mit ihren Eltern als arme Migranten aus Schottland nach Aus­tralien und machten das für sie Naheliegendste – Musik. In den Clubs von Melbourne bissen sie sich durch, wurden immer bekannter, dann eroberten sie trotz der Punkhochphase Britannien und schließlich Nordamerika – mit »in einem Jahr mehr Konzerten als die Rolling Stones während ihrer ganzen Karriere«, wie Angus in der Doku sagt. Bis zu fünf Auftritte gab es pro Tag. Auch wenn heute nur noch einer der Youngs lebt, malochen AC/DC weiter. (mme)