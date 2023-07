Jugend ist nur ein Wort

Photoshot/imago Schon immer etwas zu schlau für den Alltag: Lloyd Cole

Anfang der 1980er war Lloyd Cole ein junger Mann in Glasgow – den Kopf voller Bücher und Gedanken –, der sich anschickte, sich mit seinem Philosophiestudium für das Heer der überqualifizierten Arbeitslosen zu qualifizieren. Mit gleichgesinnten und gleichqualifizierten Kommilitonen gründete er die Band Lloyd Cole & The Commotions, spickte seine Texte mit intelligenten Wortspielen und literarischen Verweisen – was ihm eigentlich ein Nischendasein als Posterboy für all jene hätte bescheren müssen, die immer etwas zu schlau für den Alltag waren. Oder sich so fühlten. Diese Nische besetzte er dann auch mit Bravour. Da das Leben aber kapriziös und unvorhersehbar ist, gelangen ihm sogar ein paar kleinere Hits, von denen »Lost Weekend« der größte war. Die Anfangszeile »It was a lost weekend in a hotel in Amsterdam / With a double pneumonia in a single room« illustriert hervorragend seinen leicht verschraubten Stil, den man nur lieben oder hassen konnte.

Nach der kurzen Zeit des Erfolgs heiratete Cole, zog in die USA, verlor seinen Plattenvertrag und war Mitte der 1990er mehr oder weniger vom Radar verschwunden. Im Gegensatz zu vielen anderen seiner Generation, die sich mit teilweise würdelosen 80s-Package-Touren über Wasser hielten (ganz ohne Häme gesagt – allen, die sich für ein Leben als Künstler entschieden haben, sei jedes Einkommen gegönnt) und keinen wesentlichen neuen Output mehr produzierten, war Cole in der glücklichen Lage, seiner Muse weiter folgen zu dürfen.

Anfang der 2000er hatte er ein kleines Comeback als gereifter (selbst-)ironischer Songwriter mit überschaubaren Plattenverkäufen und gutbesuchten Konzerten. Seine Texte waren weiterhin gewitzter als die der meisten und immer – auch wenn man sie nur las – sofort als Lloyd-Cole-Texte erkennbar. In beinahe jedem Stück mindestens eine Zeile, die als Zitat für die Ewigkeit taugt. Damit gewinnt man zwar keinen Blumentopf und auch keine goldenen Schallplatten, aber Respekt. Nebenher galt seine Leidenschaft dem Erstellen krautiger Elektronikexperimente, die noch weniger verkauften, aber Respekt von ganz anderer Seite einbrachten: 2013 veröffentlichte er das Album »Selected Studies Vol. 1« mit dem Krautpionier Hans-Joachim Roedlius (Cluster, Harmonia).

Mit seinem letzten Album »Guesswork« (2019) begann Cole bereits, diese beiden Schaffensstränge zusammenzuführen, auf der neuen Platte »On Pain« sind sie noch stärker verschmolzen. Die elektronischen Texturen wirken nicht wie ein Gimmick, sondern sind ein organischer Teil des Schaffensprozesses. Textlich ist Cole stark wie immer, auch wenn ein weiter Weg zwischen dem Klassiker »Lost Weekend« und dem neuen Stück »This Can’t Be Happening« liegt, das nur aus den Worten »You can’t believe it / It can’t be possible / But it’s ­happening now« besteht. Diese Zeile, wie ein Mantra wiederholt, ist zugleich offen und konkret – sie kann sich auf alles beziehen. Auf die Weltlage, die persönliche, was auch immer der Hörer fühlt oder meint. Und Cole ist schlau genug, zu wissen, dass die Fassungslosigkeit, die Konsternation, das Entsetzen nicht mehr Worte braucht und wohl auch nicht verträgt. Das Entsetzen will geäußert, kann aber nicht in Worte gefasst werden.

Die Texte auf »On Pain« sind oft nicht mehr die von ihm gewohnten, scharf beobachteten Alltagsskizzen, viele sind abstrakter, metaphorischer. Aber nicht weniger klug. Die konkreten Situationen sind einem distanzierteren Geschichtenerzählen gewichen. Besonders charmant ist »The Idiot«, das ein Gespräch imaginiert, dass Iggy Pop mit David Bowie führt, bevor sie nach Berlin – of all Places – ziehen, um von den Drogen loszukommen. Überhaupt sind die Platten der beiden aus ihrer Berliner Zeit – und auf diesem Umweg auch die Platten von Kraftwerk – ein unüberhörbarer Einfluss auf »On Pain«. Die neue Phase der Inspiration, in die Cole mit dem Album »Guesswork« eingetreten ist, hält an, ist lebendig und entwickelt sich weiter. Es ist schön, jemanden zu hören, dessen aktuelles Schaffen keinesfalls schlechter ist als das seiner Jugend vor fast 40 Jahren.