Zu weit zum Kreißsaal

Uli Deck/dpa Das Herz schlägt: Auch Hebammen sorgen dafür, dass es nicht aufhört. Der Sparkurs hat ihre Arbeit drastisch erschwert

Zwar hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Krankenhauspflegeentlastungsgesetz zusätzliche Mittel für die Geburtshilfeabteilungen der Krankenhäuser eingeplant. Insgesamt erhalten die Bundesländer dafür in diesem und im kommenden Jahr jeweils 120 Millionen Euro. Doch für viele Häuser kommen die Mittel zu spät – zumal Geld allein den Fachkräftemangel nicht beheben kann. Der Deutsche Hebammenverband (DHV) wies schon vor einiger Zeit darauf hin, dass sich die Zahl der Geburtshilfebereiche in Krankenhäusern nahezu halbiert habe: Gab es 1991 fast 1.200 davon, waren es 2020 noch etwa 620. Seitdem geht es weiter mit den Schließungen.

Weite Wege müssen Gebärende seit dem 1. Juli etwa in Eisenhüttenstadt und in Rothenburg ob der Tauber auf sich nehmen. Bereits seit längerem habe der Kreißsaal nur eingeschränkt geöffnet werden können, hatte die Geschäftsführung des Städtischen Krankenhauses Eisenhüttenstadt vergangene Woche dem Radiosender Antenne Brandenburg mitgeteilt. Trotz aller Bemühungen sei es nicht gelungen, zusätzliche Hebammen zu gewinnen. Als dann auch noch überraschend der Chefarzt der Geburtshilfe die Klinik verließ, fiel die Entscheidung für die befristete Schließung der Abteilung, da die Stelle kurzfristig nicht neu besetzt werden könne. »Aus derzeitiger Sicht wird die Schließung bis Ende des Jahres andauern«, erklärte die Geschäftsführung. Es könnten zwar noch gynäkologische und geburtshilfliche Diagnosen im Krankenhaus stattfinden. Um ihr Kind auf die Welt zu bringen, müssen Schwangere allerdings einen Kreißsaal in Frankfurt/Oder aufsuchen.

Schlecht sieht es seit Monatsbeginn auch für werdende Eltern in Rothenburg ob der Tauber aus: Der private Klinikbetreiber Anregiomed schloss die dortigen Bereiche für Geburtshilfe und Gynäkologie. Da das Unternehmen zuvor schon die Geburtsstation in Dinkelsbühl dichtgemacht hatte, gibt es in der Region nur noch das Anregiomed-Krankenhaus in Ansbach mit Kreißsaal. Gerhard Sontheimer, Vorstand des Klinikbetreibers, erklärte im Mai, dass die Geburtshilfe und Gynäkologie in Rothenburg als Folge der prekären Personalsituation, aber auch wegen der angespannten finanziellen Lage des Unternehmens hätten schließen müssen. Zudem seien die Geburtenzahlen zurückgegangen: von 606 im Jahr 2017 auf 175 im letzten Jahr. Doch die Nachwuchsplanung der Rothenburger war kaum der Grund für diesen starken Rückgang, sondern eher die temporäre Schließung des Kreißsaals wegen Personalmangels. Obwohl ein neues Hebammenteam aufgebaut und ein neuer Oberarzt eingestellt worden seien, hätten die Kapazitäten nicht gereicht, so Sontheimer. »Geburtshilfe ist Vertrauenssache, aber das gilt an 365 Tagen im Jahr, für 24 Stunden am Tag«, sagte er. Das könne nicht gewährleistet werden. Hinzu kämen Defizite von drei Millionen Euro im Jahr 2022 durch den Betrieb der Station.

Jüngster Schließkandidat ist die Geburtshilfe im Klinikum Sonneberg beim ganz ähnlich heißenden privaten Betreiber Regiomed: Sie soll ab September vorübergehend ihre Arbeit einstellen, weil es nicht gelungen sei, neue Ärzte und Hebammen zu gewinnen. Da auch noch Beschäftigte gekündigt hätten sowie durch Krankheit oder Elternzeit länger ausfielen, sei der Betrieb des Kreißsaals nicht mehr möglich, erklärte Geschäftsführer Michael Musick vergangene Woche. Er verwies auf den Fachkräftemangel, der nicht nur seinem Klinikunternehmen zu schaffen mache. Allein 2021 seien bundesweit elf Geburtshilfebereiche geschlossen worden. Wirtschaftliche Gründe seien für die Schließung des Kreißsaals in Sonneberg nicht entscheidend, betonte Krankenhausdirektor Michael Renziehausen, denn die Geburtshilfe sei seit Jahren defizitär. Dieses Minus würde auch weiter hingenommen, »wenn uns der Fachkräftemangel nun nicht einen Strich durch die Rechnung machen würde«.

Allerdings immer nur nach Fachkräften zu rufen, ist dann doch stark vereinfacht. »Über viele Jahre hinweg wurden frei gewordene Stellen nicht nachbesetzt«, erklärte der DHV auf Nachfrage am Freitag. Die Personalkosten für Hebammen wurden eingespart. Es fehle ein

adäquater und verbindlicher Personalschlüssel für Hebammenstellen – sowohl in den

Kreißsälen als auch auf prä- und postpartalen Stationen. Das belaste Mütter ebenso wie die Hebammen. Derzeit müssten sich zwei bis fünf Frauen unter der Geburt eine Hebamme teilen.

Laut einem Gutachten des Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung (Iges) von 2019 arbeiten rund 70 Prozent nur noch in Teilzeit beziehungsweise nicht mehr im Kreißsaal oder haben ihren Beruf ganz aufgegeben. Anlässlich des Internationalen Hebammentags am 5. Mai stellte der Deutsche Hebammenverband in einer Umfrage unter 3.516 teilnehmenden Hebammen fest, dass 77 Prozent (2.718 Personen) wieder oder mehr im Kreißsaal arbeiten würden, wenn unter anderem eine Eins-zu-eins-Betreuung der Frau garantiert sei und nur Hebammentätigkeiten ausgeführt werden müssten. Der DHV bestätigte gegenüber jW die wichtigste Ursache für den Hebammenmangel hierzulande: »Wir hatten zu keiner Zeit ein Nachwuchsproblem. Es konnten immer alle Ausbildungs- und Studienplätze besetzt werden und es gibt lange Wartelisten. Viele Hebammen sehen jedoch nach der Ausbildung in der Klinik keinen attraktiven Arbeitsplatz. Das liegt an der unverhältnismäßigen Arbeitsbelastung durch den geringen Personalschlüssel und die Vielzahl fachfremder Tätigkeiten.«