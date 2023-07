Am Rande des Bürgerkriegs

Cola Images/imago Mit Glück überlebt: KPI-Chef Palmiro Togliatti im Krankenhaus nach dem Attentat

Es war 11.35 Uhr, als der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Italiens (PCI), Palmiro Togliatti, am 14. Juli 1948 während einer Sitzungspause der Abgeordnetenkammer den Palazzo Montecitorio durch einen Seitenausgang verließ, um mit seiner Lebensgefährtin Nilde Lotti in der gegenüberliegenden Bar Da Giolitti in der Via Uffici del Vicario einen Kaffee zu nehmen. Nur wenige Meter vor ihm zog ein Faschist namens Antonio Pallante einen Revolver und feuerte vier Schüsse auf ihn ab. Während der KP-Generalsekretär, von drei Kugeln im Nacken und in der Brust getroffen, ohne einen Laut von sich zu geben, auf die Knie sank, traf ihn der vierte Schuss in die Herzgegend.

Pallante war ein aktiver Faschist in der im Herbst 1943 von Mussolini unter dem Besatzungsregime der Hitlerwehrmacht errichteten Repubblica Sociale Italiano (RSI), Mitglied der Jugendorganisation Gioventù Italiana del Littorio und gehörte nach der Niederlage im August 1945 zu den Gründern der Sammlungsbewegung Fronte dell’Uomo Qualunque (»Jedermann-Front«) zur Wiedergründung der Partei des »Duce«. Er ließ sich widerstandslos von den Sicherheitsbeamten festnehmen.

Aufgeheizte Lage

Der Mordanschlag fand in einer Periode erbitterter Klassenauseinandersetzungen auf nationaler und internationaler Ebene statt. Mit der Verkündung der Truman-Doktrin und des Marshall-Plans hatte der Kalte Krieg begonnen. Die Gründung der NATO stand bevor, und Italien besaß dabei als Südflanke strategische Bedeutung. Aktiv unterstützt von den USA, die ihre Besatzungstruppen in dem Mittelmeerland belassen hatten, betrieben die reaktionären Kräfte die Restauration der Herrschaft des Großkapitals, dem entscheidenden Träger der faschistischen Diktatur von 1922 bis 1945. Im Dezember 1946 hatte sich mit dem Movimento Sociale Italiano (MSI) aus Hinterbliebenen der RSI eine offen faschistisch auftretende Partei rekonstituiert.

Im April 1948 fanden in einer antikommunistischen Kreuzzugsatmosphäre die ersten Parlamentswahlen statt. Die Democrazia Cristiana (DC), nunmehr führende Partei der Großbourgeoisie, die 1946 in der Verfassungsgebenden Versammlung nur auf 35,2 Prozent gekommen war, erzielte mit 48,5 Prozent einen triumphalen Wahlsieg. Es war jedoch nicht gelungen, Kommunisten und Sozialisten eine Niederlage beizubringen. Beide Arbeiterparteien, die durch ein im antifaschistischen Widerstand 1934 geschlossenes Aktionseinheitsabkommen verbunden waren, das auf die Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft orientierte, hatten auf einer Volksfrontliste 31 Prozent der Wählerstimmen erreicht. Sie waren entschiedene Gegner der kapitalistischen Restauration und eines italienischen NATO-Beitritts. Führende Kraft war der mehr als zwei Millionen Mitglieder zählende Partito Comunista Italiano (PCI). Ein Mordanschlag auf Togliatti würde unzweifelhaft die Massenbasis der Partei in Bewegung versetzen und womöglich einen bewaffneten Aufstand provozieren, der dann blutig niedergeschlagen worden wäre. Zurückgeblieben wäre eine geschwächte oder gar liquidierte Kommunistische Partei.

Basis drängt zum Aufstand

Unterstellt, es sei in manchen Kreisen so kalkuliert worden, wäre die Rechnung beinahe aufgegangen. Zwar gab es keinen Aufstandsplan, dessen angebliche Existenz die bürgerliche Presse behauptete – ebenso wenig wie eine bevorstehende »Invasion von Titos Volksarmee« –, wohl aber die Bereitschaft Hunderttausender, auf die Provokation mit bewaffnetem Widerstand zu antworten. Während vor der Klinik, in welcher der lebensgefährlich verletzte KP-Chef operiert wurde, 200.000 Menschen schweigend vorbeizogen und im alten Stadtteil Trastevere Frauen vor Heiligenbildern für Togliattis Genesung beteten, formierte sich in der Innenstadt eine riesige Menschenmenge zu einer Kundgebung, auf der das Mitglied der PCI-Leitung Edoardo D’Onofori sprach. Als der Rundfunk die Nachricht verbreitete, Togliatti liege im Sterben, riefen Sprechchöre dem Redner zu: »Gib uns das Startzeichen!« Gleichzeitig begann, ohne dass es dazu einen Aufruf der Partei gab, ein Generalstreik, wie ihn das Land bis dahin nicht gesehen hatte.

Nicht nur Mitglieder und Sympathisanten des PCI, sondern auch Sozialisten und viele andere Kräfte der Resistenza, darunter der linken Basis der Christdemokraten, drängten zum Aufstand. Angehörige der auf Weisung der USA 1946 aufgelösten Partisanenarmee, die bei Kriegsende über 250.000 reguläre Kämpfer gezählt hatte, holten ihre Waffen aus Verstecken und traten den gegen die Streikenden und Demonstranten vorgehenden Armee- und Polizeieinheiten entgegen. In Genua stoppten sie Panzerwagen und nahmen deren Mannschaften gefangen. In Hunderten Städten und Gemeinden übernahmen Streikleitungen die Macht. Bei FIAT in Turin besetzten die Arbeiter die Fabrik und setzten Direktor Vittorio Valletta, unter der Mussolini-Diktatur ein verhasster Wirtschaftsführer, sowie über ein Dutzend Mitglieder der Konzernleitung fest. Bei den bewaffneten Zusammenstößen gab es 20 Tote und mehr als 600 Verletzte. Die PCI-Leitung rief am zweiten Tag dazu auf, den Generalstreik zu beenden. Es gelang der Parteiführung, ihre Basis vom Aufstand abzuhalten, vor dem der schwerverletzte Togliatti, bevor er operiert wurde, eindringlich gewarnt hatte.

Eine bewaffnete Erhebung hätte in einen blutigen Bürgerkrieg übergehen und mit einem Eingreifen der US-Truppen zu einer reaktionären Wende führen können. Eine physische Abrechnung mit dem PCI wäre die Folge gewesen. Die faschistische Bewegung hätte unausweichlich einen stärkeren Auftrieb erhalten. Die Entwicklung in Griechenland vermittelte aufschlussreiche Lehren. Dort hatten Großbritannien und die USA zur Niederschlagung der antifaschistischen Befreiungsbewegung und der Partisanen der ELAS einen bis 1949 dauernden Bürgerkrieg angezettelt, der zu einer reaktionären Wende führte. Von Ausnahmen abgesehen, konnte die PCI-Führung ihrer Basis die umstrittene Entscheidung verständlich machen: Als der genesene Togliatti sie auf dem Pressefest der L’Unità am 27. September 1948 erläuterte, stimmten ihm die mehr als 500.000 Teilnehmer zu.

Pallante wurde wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt, die in der Kassation auf zehn Jahre und acht Monate verkürzt wurden. Davon verbüßte er fünf Jahre und drei Monate. 1953 wurde er nach einer Amnestie entlassen.