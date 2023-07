Unterm Minimum gekürzt

C. Hardt/Future Image/imago Bedarfssätze von Studierenden werden weder an Inflationsentwicklung noch an Preisexplosion auf dem Wohnungsmarkt angepasst

Beim Haushaltsentwurf des Bundesfinanzministeriums für 2024 soll es auch noch der Ausbildungsförderung für Schüler und Studenten an den Kragen gehen. Am Dienstag wurde bekannt, dass Finanzminister Christian Lindner (FDP) beim Etatposten für Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Studenten die Mittel um 440 Millionen auf 1,37 Milliarden Euro kürzen will, wie es am Mittwoch auf Studis Online hieß.

Auch das Schüler-BAföG soll durch Streichung von 212 Millionen auf dann 551 Millionen Euro reduziert werden. Es verwundere nicht, dass die Bundesregierung angesichts enormer Ausgaben für Militär, Waffenlieferungen an die Ukraine, den Bau von LNG-Terminals und ähnlichem an anderer Stelle spare, zumal Lindner sich weigere, die Steuern zu erhöhen, so Studis Online. Dass es nun Bildung und Forschung treffe, sei jedoch absurd. »Von beiden Bereichen heißt es ja immer wieder, sie wären der wichtigste Rohstoff, über den Deutschland verfüge.«

Der Haushaltsentwurf belege, dass diese »schöne Erzählung ausgedient« habe. Obwohl derzeit vor dem Bundesverfassungsgericht über die Höhe der BAföG-Bedarfssätze verhandelt werde, streiche Minister Lindner bereits die Leistung zusammen, kritisierte Rahel Schüssler, Vorstandsfrau im Freien Zusammenschluss von Student*innenschaften (FZS) am Dienstag. Das sei grotesk und zeige, dass »Chancengerechtigkeit in Deutschland keinen hohen Stellenwert« genieße. Schon jetzt erhielten Studierende weniger als das gesetzliche Existenzminimum.

Scharfe Kritik kam auch von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW): »Ausgerechnet die Ausbildungsförderung, die einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Landes leisten soll, will der Finanzminister in sein Streichkonzert einbeziehen«, sagte der stellvertretende GEW-Vorsitzende und Hochschulexperte der Gewerkschaft, Andreas Keller. Auch wenn damit keine nominellen Leistungskürzungen für die Studierenden verbunden seien, werde das BAföG durch die Kürzungen ausgehungert, zumal die Bedarfssätze nicht an die galoppierende Inflation und die Preisexplosion auf dem Wohnungsmarkt angepasst würden.

Damit verschärfe sich die prekäre soziale Lage vieler Studierender und in der Folge der Fachkräftemangel. »Die BAföG-Bedarfssätze liegen schon heute deutlich unter dem Existenzminimum«, so Keller. Genau deshalb überprüfe das Bundesverfassungsgericht auf Antrag des Bundesverwaltungsgerichts diese derzeit auf ihre Verfassungsmäßigkeit. Unterdessen solle Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) endlich aufwachen, die Mittel für das BAföG verteidigen und umgehend einen Entwurf für die überfällige Reform der Ausbildungsförderung vorlegen.

GEW und FZS haben die Bundesregierung bereits dringend gemahnt, diese Reform noch 2023 auf den Weg zu bringen. In seiner aktuellen Form sei das BAföG nicht verfassungskonform, schlussfolgern beide Organisationen aus der Stellungnahme des Hamburger Rechtsanwaltes Joachim Schaller. Das Bundesverwaltungsgericht habe Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit bereits im Mai 2021 geäußert, da die Fördersätze nicht adäquat zu den diversen Preissteigerungen angehoben worden seien. Die Bundesregierung sollte der absehbaren Niederlage vor dem Verfassungsgericht zuvorkommen und die Weichen für die BAföG-Reform stellen, hatten FZS-Vorständin Rahel Schüssler und GEW-Vize Andreas Keller kürzlich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz gefordert.