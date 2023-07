Brüssel schreibt Blankoscheck

YAY Images/imago Kein Geheimnis: Konzerne, die neue Pflanzen im Labor »entwickeln«, tun das kaum zum Wohle der Menschheit

Die Warnungen trafen auf taube Ohren – und handfeste Interessen: Gegen das Vorhaben der EU-Kommission zur drastischen Deregulierung sogenannter neuer Gentechnik (NGT) in der Landwirtschaft wollen an diesem Donnerstag mehrere Organisationen in Berlin protestieren. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Greenpeace, die »Aktion Agrar« und die IG Saatgut kündigten eine Protestaktion vor dem Sitz des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft an.

Von dort wurde am Mittwoch per Mitteilung zunächst nur darüber informiert, dass die Zahl der Agrarbetriebe, die auf ökologische Landwirtschaft setzen, im Jahr 2022 um 605 gestiegen sei. Insgesamt gibt es demnach 36.912 Biohöfe in der Bundesrepublik. Ihr Anteil an der Gesamtproduktion beträgt gerade mal 14,2 Prozent. »Insgesamt 21.920 Unternehmen stellten 2022 Biolebensmittel her, ein Plus von 2.348 Unternehmen gegenüber dem Vorjahr«, freute sich das Ministerium ausgerechnet an dem Tag, als aus Brüssel eine Hiobsbotschaft für die 36.912 Ökobetriebe kam.

Als Teil ihres »European Green Deal« schlägt die Kommission unter Leitung von Ursula von der Leyen vor, durch Gentechnik veränderte Pflanzen in zwei neue Kategorien zu unterteilen. Dadurch sollen bestimmte NGT-Pflanzen künftig genauso wie natürlich vorkommende oder durch konventionelle Methoden veränderte Pflanzen behandelt werden. Die übrigen NGT-Erzeugnisse, Pflanzen »mit mehr komplexeren Modifikationen«, sollen weiter den bestehenden Regulierungen unterliegen, wie die Kommission am Mittwoch mitteilte.

Verkauft wird das der Öffentlichkeit damit, dass »Entwicklern« Anreize geboten werden sollen, nachhaltigere und widerstandsfähigere Sorten zu produzieren. Die Kommission behauptet, Landwirte und Züchter benötigten Zugang zu allerneuesten Innovationen, und diese neuen Technologien würden helfen können, klimaresistente, schädlingsresistente, weniger Dünger benötigende Pflanzensorten zu entwickeln bzw. bestehende zu »verbessern«. »In den meisten Fällen führen diese neuen Techniken zu gezielteren, präziseren und schnelleren Veränderungen«, heißt es in der Mitteilung weiter. Und das alles, während man eine Pflanze kultiviere, die genau so (»the same«) sei wie das, was man mit klassischen Methoden wie Saatgutselektion oder Kreuzzüchtung erreichen könne. Aus Sicht des europäischen Branchenverbands für gentechnikfreie Lebens- und Futtermittel (ENGA) ist das, was die Kommission vorhat, nicht nur unwissenschaftlich, sondern auch »fahrlässig«. »Das Versprechen der Gentechnik klingt faszinierend. Es ist aber naiv zu glauben, man könne mit einer neuen technischen Lösung alle Probleme lösen«, sagte ENGA-Generalseketärin Heike Moldenhauer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vom Mittwoch.

Laut Gesetzentwurf sind Bio- sowie Ökobäuerinnen und -bauern von der geplanten Regelung ausgenommen. Dort soll der Einsatz von NGT-Pflanzen auch in Zukunft verboten bleiben. Genmodifiziertes Saatgut soll gekennzeichnet werden, zudem soll ein Register mit allen NGT-Produkten entstehen. Doch Gegner des Vorhabens weisen auf einen entscheidenden Punkt hin: Wie soll das Verbot von NGT-Pflanzen im Biolandbau durchgesetzt werden, wenn NGT-Pflanzen der deregulierten neuen Kategorie nicht mehr einfach als solche erkannt werden können? »Kommt der Vorschlag durch, würde das Recht auf gentechnikfreie Erzeugung und das in der EU geltende Vorsorgeprinzip ausgehebelt«, hatte die Gentechnikexpertin Annemarie Volling von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e. V. in einer Mitteilung vom 16. Juni klargestellt.

Sie reagierte damit auf den durchgestochenen Wortlaut des am Mittwoch vorgelegten Gesetzentwurfs. Gentechnikkonzerne könnten dank dieses »Blankochecks« ihre Produkte »ungeprüft, intransparent und unkontrolliert in unser Saatgut, auf unsere Äcker und Futtertröge bringen und sich ihre Profite sichern«, erklärte Volling weiter. Sie hatte außerdem vor einer »abzusehenden Patentierungswelle« gewarnt. Diese werde Züchterinnen und Züchtern den Zugang zu »genetischen Ressourcen« weiter erschweren oder gar verunmöglichen.