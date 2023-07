Zurück in die Kiste

Walt Disney Studios/Everett Collection/imago Hast du deinen Plutarch gelesen? Professor emer. und die Jugend von gestern

Freilich ist alles von gestern. Es regt nur niemanden mehr auf. Die Klage über die Omnipräsenz des Überkommenen ist selbst von gestern, ein getreues Zeichen des Alters. Als die Figur des »Indiana Jones« 1981 mit »Raiders of the Lost Ark« (Jäger des verlorenen Schatzes) von Steven Spielberg und George Lucas aus der Taufe gehoben wurde, beklagte man das Problem auch schon sehr. Aber man sah das Gestern als Gegenwart immerhin noch als Problem. Gerade wähnte man sich einem Jahrzehnt reiner Nostalgie (den 70ern) entronnen und bekam als Ausweg: noch mehr davon. Nicht wenig entsetzt fragten sich einige, ob das denn noch alles mit rechten Dingen zugehen könne, dass die zusammengezimmerte Popmythologie aus den Zeiten einer imaginären Kindheit (vornehmlich die der in den 1940ern Geborenen, Spielberg ist Jahrgang ’46, Lucas ’44) so etwas wie eine Gegenwart ergeben soll. Eine Gegenwart, die sich selbst schon in historischer Distanz begreift – so zumindest die Definition der Postmodernität, damals.

Das Indy-Paradox

Der Filmkritiker Robin Wood (1931–2009) beispielsweise hielt von dem Blockbusterkino der Reagan-Ära nicht allzu viel: »Es wäre weder fair noch zutreffend, ›Rocky‹ oder ­›Raiders of the Lost Arc‹ als faschistische Filme zu bezeichnen«, schrieb er. »Dennoch sind sie genau die Art Unterhaltung, die eine potentiell faschistische Kultur hervorbringen und genießen würde (was ist das denn, dem wir unseren Beifall spenden, sobald wir die Heldentaten von Indiana Jones bejubeln?)« (»Hollywood from ­Vietnam to Reagan«, 1986).

Ja, was ist es? Kolonialismus, Sexismus, nostalgischer Nazichic. Anzunehmen, der schicke Schrecken der Naziuniformen, die in »Star Wars« oder »Raiders …« reichlich zuhanden sind, repräsentiere allein bereits unverhohlene Affirmation, wäre in dieser Gegenwart historischer Distanz doch wohl eine kaum zu rechtfertigende Naivität.

Die Pointe in Susan Sontags einschlägigem Essay »Fascinating ­Fascism« (in »Under the Sign of Saturn«, 1981) ist keine Empörung darüber, dass sich ein Fotoband über SS-Uniformen im Pornoregal einer Bahnhofsbuchhandlung finden lässt, es also plötzlich – d. h. 1975, dem Ersterscheinungsjahr des Essays – in den USA Leute gibt, die Naziunformen (wieder) schick finden, der Faschismus die bürgerliche Mitte also nie verlassen hat. Nein, im Gegenteil, die Uniformen dürfen so schick (sexualisiert) sein, gerade weil der Faschismus Mitte der 70er so weit weg erscheint, ohne historische Realität, gleichsam aus dem Kino der 40er kommt. Für neue, gewissermaßen unschuldige, wenn man so will ignorante Generationen stellt er das Exotische, das Unbekannte schlechthin dar: »It is fascism which represents the exotic, the unkown.« Dass der Faschismus mit extremem Schrecken und dem Okkulten sowie nicht zuletzt mit Theatralität verbunden ist, machte die Sache nur einfacher, dankbarer.

Die Nazis sind von gestern, das Exotische und das Abenteuer sind von gestern. Die Abenteuer sind bekanntlich in den Geschichtsbüchern und Museumsarchiven gelagert. Sie sind nur noch nicht von allen als solche erkannt. Deshalb steht am Ende von »Raiders …« sowie gleich zu Beginn des vierten Teils »Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels« (2008) das Zitatbild von der großen Lagerhalle aus »Citizen Kane« (Orson Welles, 1941). Das ist sozusagen Didaxe.

Man kann die Vergangenheit nicht wiederholen? Natürlich kann man das. Allerdings muss man sie nur erst einmal wiederfinden/aufsuchen, in die richtige Kiste greifen. Das ist das Abenteuer der Archäologie.

In »Indiana Jones und das Rad des Schicksals«, dem neuen und vorgeblich letzten Film der Reihe, der erste, bei dem nicht Steven Spielberg Regie geführt hat, sondern der Regieveteran New Yorker Schule James Mangold, wird die Titelfigur endlich als Archäologieprofessor emeritiert. Wenn er sein Büro an der Columbia University mit der ganzen Melancholie des fortgeschrittenen Alters leerräumt, ist da nicht nur jede Menge digital gezauberte Patina im Bild, sondern er sagt noch gleichsam im Vorübergehen unverblümt wie ein desillusionierter Georg Simmel (1858–1918), dass die Zeiten des Abenteuers für immer vorbei sind. Nicht nur für ihn. Für alle. Und man kann die Vergangenheit nicht wiederholen …

Abenteuer gehören nicht zum Lebensstil des Alters, der »alte Abenteurer ist eine widrige oder stillose Erscheinung«, meinte Georg Simmel in seinem Essay »Das Abenteuer« (1910). Das Abenteuer ist »unbedingte Gegenwärtigkeit«, dem Alter hingegen »eignet die historische Stimmung«. Aber ist nicht genau das schon immer das paradoxe Abenteuer des Indiana Jones gewesen, die eigene Gegenwart in historischer Distanz zu betrachten? Wider besseres Wissen wird Indiana Jones wieder auf Raubzug gehen. Diesmal mittels einer Art Zeitmaschine sogar weit zurück in die Vergangenheit.

Ohne Interesse

Dabei spielt der neue Film zum Großteil in einer (diegetischen) Gegenwart, die ziemlich exakt datierbar ist. Zufällig fällt der Termin der Emeritierung von Professor Jones auf den Tag der Jubelparade für die heimgekehrten Astronauten der Apollo 11 Mission in New York. Man schreibt den 13. August 1969. Schon vorher wurde der Professor von lautstarken Hippies im Nachbarappartement gestört. Sie hören die »Magical Mystery Tour« (1967) der Beatles und David Bowies »Space Oddity« (tatsächlich 1969, offiziell erst im November erschienen; aber vielleicht haben die Hippies ein Promo-Copy).

1969 oder nicht, es geht im neuen Film um die Wiederholung des Nazichics von 1981 und um die Wiederholung der Konstellation des allerersten Films: die Tochter, diesmal seines beruflichen Vorbilds, begleitet Indy von Schlamassel zu Schlamassel, diesmal allerdings ohne näheres sexuelles Interesse. Der Gegenspieler ist auch wieder die genretypische Mischung aus Nazischurke und verrücktem Wissenschaftler. Eine Dr. Strangelove/­Wernher-von-Braun-Figur: Physiker, Ingenieur, Spinner, Nazi. Sein Name: Dr. Voller (Mads Mikkelsen). Der Prolog mit einem digital radikal verjüngten Harrison Ford (Jahrgang 1942) in den noch von der Naziarmee besetzten Alpen handelt vom Wiederfinden der Zeitmaschine – genaugenommen des Mechanismus von Antikythera, der hier eine angeblich von Archimedes gebaute, »time fissures«, Zeitfissuren, anzeigende astronomische Uhr ist.

Dem soliden James Mangold gehen allerdings sowohl Pomp als auch Verspieltheit der Spielberg-Filme ab. Ihm bleiben nur mehr nachhechelnde Verfolgungsjagden und täuschende historische Fassaden. Ein Hotel im Tanger des Jahres 1969, wo hinter verschlossenen Türen seltene historische Artefakte am Spieltisch versteigert werden. Die Fassade sagt nicht mehr als: Das ist so wie in »Casablanca« (dem Film von 1942, nicht der Stadt).

Zwischen diesen Fassaden konkurrieren im Grunde zwei totale Historismen. Der eine – der der Filmnazis – rechnet alles vom Zweiten Weltkrieg aus und will ins Jahr 1939 zurück, um korrigierend einzugreifen. Der andere, der von Indiana Jones, ist schon seit Teil drei im Besitz von Hitlers Autogramm und will weiter zurück. Zu den Quellen. Zu Archimedes. Zur Belagerung von Syrakus durch die römische Marine unter Marcellus (2014–12 v. u. Z.). Und obwohl der hinreichend gebildete Indiana Jones u. a. von Plutarch (»Leben des Marcellus«, XIX) weiß, dass Archimedes im Verlauf dieser Belagerung erschlagen werden wird, möchte er sich ausgerechnet dort bei seinem Idol zur Ruhe setzen. Plutarch lässt Marcellus sagen, seine Truppen sollten endlich aufhören, gegen diesen »Briareos von einem Mathematiker« zu kämpfen. Die Römer dachten, sie kämpften gegen Götter mit unsichtbaren Händen: Die Erfindungen des Archimedes, für die, so Plutarch, auch die Körper der Verteidiger von Syrakus nichts weiter waren als die ausführenden Glieder. Beinahe erinnert es an das Schicksal der Figuren im digitalen Filmbild einer solchen antiken Schlacht: Sie sind lediglich Bildpunkte in programmierten Fassaden.

Teuflische Analogie

In einer faschistischen Dramaturgie stehe die orgiastische Transaktion zwischen übermächtigen Kräften und ihren Marionetten im Zentrum, schrieb Susan Sontag. Da wäre sie dann vielleicht doch, die teuflische Analogie. Indiana Jones selbst widersteht ihr tatsächlich kaum. Aber er hat ja eine Begleiterin, die nachhilft. Er umarmt also doch nicht den Opfertod, er nimmt lieber seinen Hut. Er ist nur sentimental großspurig, nicht verrückt.