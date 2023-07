Nachschub aus Deutschland

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Noch keine 99: Kriegsgegner protestieren gegen den Waffenhandel (Berlin, 11.5.2019)

Gute Nachricht für Kriegsgewinnler: Im ersten Halbjahr 2023 hat sich der Wert der genehmigten Exporte von Militärgerät aus der Bundesrepublik deutlich erhöht. Die Einzelgenehmigungen summieren sich auf 5,22 Milliarden Euro, wie das für Rüstungsausfuhren zuständige Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Im Halbjahr 2022 hatte der Wert 4,16 Milliarden betragen. Welchem Staat in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres der größte Posten zugute kam, überrascht nicht: »Die Ukraine ist mit 1,65 Milliarden Euro das Land mit dem höchsten Genehmigungswert.« Außer Kiew steht noch Seoul ganz oben auf der Empfängerliste.

Exporte an die Republik Korea wurden im Wert von rund 202,94 Millionen Euro genehmigt, wie aus der Aufstellung für »EU-, NATO- und NATO-gleichgestellte Länder« hervorgeht. Diese Empfänger machen wie schon 2022 laut Ministerium rund 90 Prozent des gesamten Werts aller Einzelgenehmigungen aus. Für die »Top ten« gibt das Grünen-geführte Bundeswirtschaftsministerium genaue Zahlenwerte an. So bemessen sich die Exportgenehmigungen des ersten Halbjahres an die Ukraine auf 1.650.699.944 Euro, die für Ungarn (Platz zwei) auf 1.031.353.678 Euro. Mit Frankreich, Finnland, Polen und Zypern wurden weitere EU-Mitgliedstaaten bedacht.

Darüber hinaus wurden Rüstungsexporte an die NATO-Staaten USA und Vereinigtes Königreich genehmigt sowie an Indien (rund 108,61 Millionen Euro). Gegenüber den »sonstigen Drittländern« sei die Linie der Bundesregierung »restriktiv«, wird Staatssekretär Sven Giegold in der Mitteilung zitiert. Weiter behauptet dieser demnach, dass die »Sicherheitsinteressen« der BRD nur ein zentraler Punkt der Rüstungsexportpolitik dieser Regierung sei. Ein anderer sei »die Frage der Menschenrechte in den Empfängerländern«, erklärte Giegold.

Bloße Preisschilder sagen allerdings wenig – bis gar nichts – darüber aus, womit Verbündete der BRD aus deutscher Produktion versorgt werden. Dazu erklärte Robert Säverin, Ministeriumssprecher für die Bereiche Außenwirtschaftspolitik und Wirtschaftspolitik, am Dienstag im Gespräch mit junge Welt, dass die Auswertung einigen Aufwand bedeute. Konkrete Güterbeschreibungen, wie es offiziell heißt, werde erst der noch vorzulegende, neueste Bericht der Bundesregierung enthalten. Dieser befinde sich in der finalen Ausarbeitung, sagte Säverin. Bis dahin nicht warten müssen alle, die sich für die offiziellen Militärhilfen an die Ukraine interessieren. Hierzu aktualisierte die Bundesregierung zuletzt am 29. Juni ihre detaillierte Aufstellung.

Aus der Mitteilung vom Dienstag geht immerhin hervor, dass Exporte von Kleinwaffen und Kleinwaffenteilen seit 1. Januar genehmigt worden waren. Der Gesamtwert belaufe sich nach vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr auf 27,7 Millionen Euro. Das ist deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum, als entsprechende Genehmigungen in Höhe von 71,5 Millionen Euro erteilt worden waren. »Genehmigungen an Drittländer betrafen eine UN-Mission im Irak, Kosovo sowie die Republik Korea«, teilte das von Robert Habeck geleitete Wirtschaftsressort mit.

Zu den »NATO-gleichgestellten Ländern«, die von Januar bis Juni bedacht worden sind, zählt neben den NATO-Verbündeten im Pazifik Japan, Australien und Neuseeland übrigens auch die neutrale Schweiz. Diese will sich nun am von der BRD initiierten Flak-Kartell beteiligen. Verteidigungsministerin Viola Amherd werde am kommenden Freitag bei einem Treffen in Bern mit ihren deutschen und österreichischen Amtskollegen eine Absichtserklärung unterschreiben. Das teilte das eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Dienstag mit. Damit wird die Schweiz die Bereitschaft signalisieren, Teil der »European Sky Shield Initiative« zu werden. Österreich hatte dies bereits am vergangenen Wochenende angekündigt.

Die »Sky Shield«-Initiative geht auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dessen am 29. August 2022 in Prag gehaltene europapolitische Grundsatzrede zurück. Ziel ist der Aufbau einer gemeinsamen Flugabwehr »mit Wirkung im Nahbereich und über mittlere und große Reichweiten«, wie das Bundesverteidigungsministerium im Oktober mitgeteilt hatte. Mitmachen wollen unter anderem auch die russischen Anrainerstaaten Finnland, Estland, Lettland und Litauen.