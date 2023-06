Bundestag verlängert Bosnien-Einsatz der Bundeswehr

Bundeswehr/dpa Eröffnung eines Verbindungsbüros der Bundeswehr in Bosnien-Herzegowina (Vlasenica, 8.12.2022)

Berlin. Der Bundestag hat am Freitag mehrheitlich der Verlängerung des Bundeswehr-Einsatzes in Bosnien-Herzegowina zugestimmt. Damit können sich bis Ende Juni 2024 weiterhin bis zu 50 deutsche Soldatinnen und Soldaten an der EU-geführten Mission Eufor Althea beteiligen. Zentrale Aufgabe ist weiterhin das Unterstützen der Umsetzung des Friedensvertrages von Dayton aus dem Jahr 1995. Weitere Ziele des Einsatzes ist die Ausbildung der bosnischen Streitkräfte.

Für die Verlängerung der Mission stimmten in namentlicher Abstimmung 489 Abgeordnete. Es gab 80 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. Im Auswärtigen Ausschuss hatten am Mittwoch die Obleute der Linksfraktion und die AfD gegen die von den Ampelfraktionen sowie der Union befürwortete Annahme des Antrags votiert. (AFP/jW)