Volles Verständnis

Ait Adjedjou Karim/ABACAPRESS/imago Auch deutsche Politiker wollen durchgreifen: Ausgebranntes Auto in Nanterre (30.6.2023)

Am heutigen Montag sollte der Besucher in Berlin einschweben; es wäre der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in der Bundesrepublik seit 23 Jahren gewesen. Doch wegen der anhaltenden Proteste und Unruhen nach dem Tod eines 17jährigen Jugendlichen durch Polizeikugeln hat Emmanuel Macron am Samstag den zweitägigen Aufenthalt in Deutschland abgesagt. Eine Sprecherin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) erklärte, Macron habe mit Steinmeier telefoniert, ihn über die Lage in Frankreich unterrichtet und um eine Verschiebung der Visite gebeten. Der Bundespräsident bedauere die Absage, habe aber vollstes Verständnis angesichts der Situation in Frankreich.

Die Absage rief einige Berliner Akteure auf den Plan, die die Gelegenheit nutzten, um sich mit dem neoliberalen französischen Präsidenten zu solidarisieren. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Michael Roth (SPD), wollte von möglichen Ursachen für die Wut von Millionen jungen Menschen gleich gar nichts wissen. »Diese brutale, hemmungslose Zerstörungswut junger Menschen, die sich ziellos gegen alles und jeden zu richten scheint, ist ein neue schlimme Eskalation«, erklärte Roth gegenüber Bild am Sonntag. Hier müsse der Staat »mit aller Konsequenz vorgehen«. Frankreich sei leider kein Einzelfall, so Roth. In vielen europäischen Ländern nähmen Spaltungen und Entfremdung, auch Gewalt gegen Sachen und Menschen zu.

Anders als Roth versuchte sich der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung, Mitglied der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung, immerhin an einer Erklärung für den Gewaltausbruch. Trotz guter Wirtschaftsentwicklung sei Frankreich »ein tief gespaltenes Land«, sagte er. Viele junge Franzosen fühlten sich abgehängt und hätten Zukunftsängste. Perspektivlosigkeit und Integrationsprobleme führten in den Vorstädten »zu einer explosiven Mischung – und die Extremisten aller Seiten gießen Öl ins Feuer und heizen das an«.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner, der Macron am Brandenburger Tor treffen wollte, bedauerte die Verschiebung des Staatsbesuchs, äußerte aber Verständnis. Er wünsche »unseren französischen Freundinnen und Freunden und der gesamten französischen Republik ein zügiges Ende der Unruhen und der Gewalt«. Exbundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) stimmte ein Hohelied auf die deutsch-französischen Beziehungen an. Deutschland und Frankreich seien »die engsten Partner in Europa, mit einer besonderen gemeinsamen Verantwortung«.

In den sozialen Netzwerken nutzten die AfD und ihre Claqueure das Thema, um den überwiegend in Frankreich geborenen »Migranten« die Schuld an den Ausschreitungen zu geben. Die AfD-Kovorsitzende Alice Weidel twitterte am Sonntag, die Entwicklungen in Frankreich seien »nicht nur erschreckend, sondern vor allem ein Blick in die Zukunft Deutschlands, das sich genauso wie Macron jeder Prüfung derer, die ins Land kommen, verweigert«. Der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke schrieb, in Frankreich tobten »ethnische Unruhen«. Frankreich sei »uns nur wenige Jahre voraus«.

Widerspruch zu solchen Wortmeldungen kam vor allem von außerparlamentarischen Linken. Auffällig zurückhaltend in Hinsicht auf die Vorgänge in Frankreich verhielt sich dagegen in den vergangenen Tagen das führende Personal der Partei Die Linke.

Nach der Absage des Staatsbesuchs haben die vorgesehenen Besuchsorte kurzfristig umdisponiert. Einige der ursprünglich mit Macron geplanten Veranstaltungen finden trotzdem statt, aber nur im Beisein von Steinmeier. An den für Montag vorgesehenen Feierlichkeiten zum 75jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Institutes in Ludwigsburg wird nun Laurence Boone teilnehmen, die französische Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten.