»Deutsche Sorgen«

Jochen Eckel/imago Klarsichtig: Türkische Demonstranten nach dem mörderischen Brandanschlag von Solingen, 31. Mai 1993

In der Frage, wie das in der deutschen Verfassung verankerte Grundrecht auf Asyl möglichst umfassend und nachhaltig gebeugt werden könnte, erzielten die Unionsparteien mit SPD und FDP vor 30 Jahren einen »Asylkompromiss«: Ab dem 1. Juli 1993 durfte die Bundesrepublik als theoretischen Zufluchtsort betrachten, wer in das weltoffene Land im Herzen Europas nicht auf dem Landweg durch einen »sicheren Drittstaat« eingereist war. Da die BRD von solchen Drittstaaten nun einmal umzingelt ist, traf und trifft dies de facto allenfalls auf jene zu, die über dem Bundesgebiet mit dem Fallschirm abspringen oder sonstige Wege finden, nicht durch »sichere« Nationen einzureisen.

Die heute wegen des jüngst von ihnen abgenickten EU-»Asylkompromisses« angeblich unter Bauchschmerzen leidenden Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen stimmten damals noch nicht für die De-facto-Abschaffung des Asylrechts. Fast allen Bundestagsabgeordneten von CSU/CDU, SPD und FDP jedoch war die xenophobe und rassistische Stimmung im Lande offenbar Auftrag, »Volkes Wille« umzusetzen. Diese Stimmung jedenfalls war zuvor von Parteien und Medien über Jahre erzeugt und geschürt worden, indem die steigende Zahl Asylsuchender zu des Staatswohls größter Gefahr stilisiert und deren Abwehr zur Staatsräson erklärt wurde. Dass es, um den Laden am Laufen zu halten, jährlich etwa ebenso viele Einreisende benötigt, wie zur Hochzeit 1992 einreisen wollten (ca. 440.000), verriet die Politik dem Wahlvolk auch damals nur ungern.

Walsers Skinheadbuben

Die Taktik zeitigte erwartbare Ergebnisse. Nur drei Tage nach dem Bundestagsbeschluss zum »Asylkompromiss« vom 26. Mai 1993 verübten Neonazis einen rassistischen Brandanschlag auf das Wohnhaus einer türkischen Familie in Solingen, bei dem fünf Familienmitglieder ums Leben kamen und 17 verletzt wurden. »Der kleine Vollidiot mit seinem Brandsatz in der Hand« durfte sich nun erst recht »als legitimer Rächer seines Vaterlands« fühlen, wie das die Punkband Wizo im Song »Das goldene Stück Scheiße« ausdrückte.

Um nicht Gefahr zu laufen, in »Beileidstourismus auszubrechen«, ließ sich Bundeskanzler Helmut Kohl nicht am Tatort in Solingen zur Trauerfeier blicken. Schon am 23. November 1992 hielt er Nichtanwesenheit für das angemessene nationale Betragen, nachdem Neonazis in Mölln Brandanschläge verübt hatten, bei denen die zehnjährige Yeliz Arslan, ihre vierzehnjährige Cousine Ayse Yilmaz und die 51jährige Bahide Arslan verbrannt waren und viele weitere Bewohner der in Flammen gesetzten Häuser verletzt wurden. Wie Kohl per Regierungssprecher ausrichten ließ, hatte er nämlich wichtigeres zu tun. Und es wäre ihm wohl auch zuviel zuzumuten gewesen, hätte er wegen wirklich jedes rassistischen Mordes »in diesem unserem Lande« sein Beileid ausdrücken müssen. Allein 1992 ermordeten sehr besorgte Bürger, die man damals meist noch korrekt als Neonazis bezeichnete, mindestens 30 Menschen.

Der damals noch für links geltende Großschriftsteller Martin Walser stellte sich am 27. Juni 1993 seiner gesamtdeutschen Verantwortung und bezog im Spiegel Position, Titel: »Deutsche Sorgen«. In seinem Text fand er großes Verständnis für die »Skinheadbuben«, die sich gezwungen sahen, immerzu zu prügeln und zu morden, um endlich einmal verstanden zu werden in den für sie so verwirrenden Nachanschlussjahren: »Jetzt machen wir Rechtsradikale aus Jugendlichen, die ihren Protest so krass wie möglich kostümieren. Das ist eine Protestbewegung von rechts, aber es ist in erster Linie eine Protestbewegung. (…) Von Politik ist bis jetzt noch kaum die Rede bei diesen Verwirrten und Versprengten (…). Und wenn sie mit Requisiten des Nationalsozialismus auftreten, dann doch wohl, weil sie wissen, dass das uns am meisten weh tut und dass man damit am schnellsten weltweit ins Fernsehen kommt«,

schrieb er. Wenn diese Buben sich »den Satz ›Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein‹ an den Arm kleben, dann sollten die, die das zum Erbrechen finden, zuerst einmal überlegen, wie es zu diesem Satz kommt«, befand Walser. Seine erste Reaktion sei da: »armer Mensch«. Anstatt auf diese Buben (oder die Politik) zu schimpfen, empfahl er deren Kritikern aktives Zuhören: Schließlich »wäre doch nichts so wichtig, wie jeden einzelnen Skinheadbuben zu fragen, wie er dazu komme, so aufzutreten (…). Gleichaltrige, die ihre Erfahrungen nicht nur auf der Skala links/rechts unterbringen, müssten auf diese neuesten Protestierer zugehen. Nicht bekennerisch, nicht missionarisch, nicht besserwisserisch, sondern interessiert müssten die Gleichaltrigen sein.« Die eigentliche Frage sei doch: »Hat denn irgend jemand auch nur mit einem einzigen dieser neuesten Protestierenden eine Erfahrung gemacht?«

Mit Nazis reden

Einschlägige Erfahrungen mit ihnen hatten da durchaus schon einige gemacht. Zum Beispiel die ehemaligen Vertragsarbeiter aus Vietnam im sogenannten Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen, die um ihr Leben bangen mussten, weil ein mordlüsterner rassistischer Mob zwischen dem 22. und dem 26. August 1992 vor dem Haus randalierte und es in Brand steckte, während die Polizei tatenlos zusah.

Mit Nazis zu reden erschien auch 1993 allzu vielen Deutschen gebotener, als sich die Sorgen und Nöte von Zugewanderten anzuhören. Auch wenn schon damals »hinlänglich bekannt« war, »was sie denken, fordern und propagieren« (Wiglaf Droste).

Alles längst normal

Für den »Skinheadbuben«-Fürsprecher Walser brauchte es noch weitere fünf Jahre, bis er – bei seiner Rede in die Frankfurter Paulskirche anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels am 18. November 1998 – forderte, endlich einmal Schluss zu machen mit dem deutschen Schuldgefühl wegen dieser Holocaustsache von Anno dunnemals.

Längst war da die faschistoide Essenz bereitet, um aus zeitweilig Unsagbarem wieder die alltägliche braune Wortsoße zu rühren, die heute wie selbstverständlich auch von der ominösen »Mitte der Gesellschaft« brandheiß serviert wird. Was dem Kohl einst sein »Beileidstourismus« war, ist heute Merzens »Sozialtourismus«, und am Begriff »Flüchtlingswelle« für diejenigen, die vor Elend und Tod fliehen, stören sich selbst Linke oft nicht mehr. Alles längst normalisiert und weitgehend akzeptiert. Vor 30 Jahren gingen gegen die Abschaffung des Asylrechts noch Zehntausende auf die Straße. Heute sind es nur mehr Hunderte, die öffentlich dagegen aufbegehren, dass die Festung Europa Asylsuchenden ihre Hilfe vor allem in Form von Haftlagern anbietet.