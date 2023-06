Europaweite Razzia bei Adler Group

Frankfurt am Main. Im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen gegen den Immobilienkonzern Adler Group wurden am Mittwoch 21 Gebäude in sieben europäischen Staaten durchsucht. Es habe Razzien in Berlin, Düsseldorf, Köln und Erftstadt sowie in Österreich, den Niederlanden, Portugal, Monaco, Luxemburg und Großbritannien gegeben, erklärte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Mittwoch. Ermittelt werde wegen Bilanzfälschungen, Scheingeschäften und Gefälligkeitsangeboten in den Jahren 2019 und 2020. (dpa/jW)