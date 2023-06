Somalia: UN-Mandat verlängert

New York. Der UN-Sicherheitsrat hat am Dienstag (Ortszeit) das Mandat für die Friedensmission der Afrikanischen Union (AU) in Somalia um weitere sechs Monate verlängert – bei gleichzeitig fortgesetztem Abzug der beteiligten Soldaten. Die Resolution wurde einstimmig von den 15 Mitgliedern des mächtigsten UN-Gremiums angenommen. Sie soll den vollständigen Rückzug der Truppen bis Ende des Jahres gewährleisten. (AFP/jW)