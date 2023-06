14 Polizeiangestellte in Mexiko entführt

Mexiko-Stadt. Unbekannte haben am Dienstag (Ortszeit) im mexikanischen Bundesstaat Chiapas 14 Verwaltungsangestellte der Polizei entführt. Der Zeitung Reforma zufolge stoppten die Bewaffneten das Fahrzeug, in dem die Polizeiangestellten saßen, nahmen die Männer aus der Gruppe als Geisel und ließen eine unbekannte Zahl von Frauen zurück, die ebenfalls bei der Polizei angestellt seien. Seit dem Beginn des »Antidrogenkriegs« in Mexiko im Dezember 2006 wurden rund 110.000 Fälle gezählt, in denen Menschen »verschwunden« sind. Zudem wurden mehr als 350.000 Morde registriert. (AFP/jW)