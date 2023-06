Studie zu Unterschieden bei Abwasserkosten

Berlin. Die Kosten der Haushalte für die Entsorgung ihres Abwassers gehen in der BRD stark auseinander. Je nach Wohnort ergeben sich Differenzen von jährlich bis zu über 700 Euro, wie der Eigentümerverband Haus und Grund am Mittwoch mitteilte. Demnach zahlt ein durchschnittlicher Vierpersonenhaushalt in Ludwigsburg oder Worms im Schnitt weniger als 300 Euro im Jahr, in Mönchengladbach oder Potsdam sind es mehr als 900 Euro. »Die Abwassergebühren können nicht in jeder Stadt gleich hoch sein«, erklärte Verbandspräsident Kai Warnecke. »Aber 300 Prozent Unterschied sind nicht hinnehmbar.« Verglichen wurden die Gebühren für die Entsorgung etwa von Badewasser, Waschwasser und dem Wasser von Toilettenspülungen in den 100 größten Städten. (dpa/jW)