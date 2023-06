Mehr Kapital abgeflossen als je zuvor

Berlin. Aus Deutschland ist im vergangenen Jahr so viel Unternehmenskapital abgeflossen wie noch nie. Nach einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) flossen 2022 umgerechnet rund 125 Milliarden Euro mehr Direktinvestitionen aus der Bundesrepublik ab als im selben Zeitraum hierzulande getätigt wurden. Die Differenz zwischen Investitionen deutscher Unternehmen im Ausland und ausländischer Unternehmen in Deutschland war damit laut IW höher als je zuvor. Zu den Gründen für die »höchsten Nettoabflüsse aller Zeiten« zählt das IW den Fachkräftemangel, die »Arbeitskosten«, hohe Energiepreise, eine marode Infrastruktur und ausufernde Bürokratie. Außerdem machten Programme wie das »Inflation Reduction Act« in den USA »Investitionen außerhalb Deutschlands attraktiver«. Und nicht zuletzt verliere die deutsche Wirtschaft mit dem Ende des Verbrenners »ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal in ihrer Schlüsselindustrie«. (AFP/jW)