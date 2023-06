Britisches Gesundheitssystem: Kein Streikmandat

London. Die größte Krankenpflegegewerkschaft in Großbritannien, das Royal College of Nurses (RCN), hat von seinen Mitgliedern kein Mandat zur Fortsetzung der Streiks bekommen. Vom 23. Mai bis 23. Juni konnten die 300.000 RCN-Mitglieder über eine Verlängerung des Arbeitskampfes abstimmen. Am Dienstag abend wurde das Ergebnis veröffentlicht. Zwar stimmten 84 Prozent für weitere Streiks, doch es beteiligten sich nur 43 Prozent der Mitglieder. Damit wurde das Quorum verfehlt: Mindestens die Hälfte der Mitglieder hätte sich beteiligen müssen. Dafür fehlten rund 18.000 Stimmen. Mit der Niederlage sind die großen Streiks im Gesundheitssystem NHS erst einmal beendet. (jW)