Bundestag: Mahnmal für »Zeugen Jehovas«

Berlin. Der Bundestag hat den Bau eines Mahnmals für von den Nazis verfolgte und ermordete Anhänger der »Zeugen Jehovas« gefordert. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag für einen gemeinsamen Antrag der Ampelparteien und der Union. Die »Zeugen Jehovas« hatten aus religiösen Gründen die Mitgliedschaft in Nazioganisationen, den Wehrdienst und die Arbeit in der Rüstungsproduktion verweigert. Mehr als 1.500 von ihnen starben in Haft oder wurden hingerichtet. Das Mahnmal soll am Goldfischteich im Berliner Tiergarten entstehen, wo ein Stuhlverleih während der Nazidiktatur als geheimer Treffpunkt gedient hatte. (AFP/jW)