Deutsche Firmen rechnen mit Exportrückgang

München. Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren ist so schlecht wie seit über einem halben Jahr nicht mehr. Das Barometer für die Erwartungen in der Exportindustrie fiel im Juni auf minus 5,6 Punkte. Das ist der niedrigste Wert seit November 2022, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. »Neben der inländischen Nachfrageschwäche zeichnen sich jetzt auch noch weniger Aufträge aus dem Ausland ab«, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. »Dies sind keine guten Nachrichten für die deutsche Exportwirtschaft.« (Reuters/jW)