Fukushima: Entsorgung von Kühlwasser

Fukushima. Japans Regierung treibt ihre Pläne zur Entsorgung radioaktiven Kühlwassers aus dem ehemaligen Atomkraftwerk Fukushima ins Meer voran. Die letzte Inspektion vor der Entsorgung soll am Mittwoch beginnen. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, wolle am 4. Juli in Tokio Ministerpräsident Fumio Kishida den abschließenden Prüfungsbericht seines Hauses zu Japans Verklappungsplänen vorlegen, erfuhr die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Dienstag aus Regierungskreisen. Die Ableitung ins Meer dürfte Jahrzehnte dauern. (dpa/jW)