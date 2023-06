Israel: Kein US-Geld für Forschung in Westbank

Washington. Die USA beenden die Finanzierung von wissenschaftlicher Forschung mit israelischen Universitäten im besetzten Westjordanland. Das teilte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Montag (Ortszeit) in Washington mit. Die Regierung von Präsident Joseph Biden macht damit eine Maßnahme des Amtsvorgängers Donald Trump rückgängig. »Die Aufnahme bilateraler wissenschaftlicher und technologischer Zusammenarbeit« mit Israel in nach 1967 besetzten Gebieten stehe »im Widerspruch zur US-Außenpolitik«, sagte Miller. (AFP/jW)