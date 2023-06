Sierra Leone: Präsident Bio bei Wahl vorn

Freetown. Bei der Präsidentschaftswahl in Sierra Leone liegt Amtsinhaber Julius Maada Bio laut der von der Wahlkommission veröffentlichten Teilergebnisse klar vorn. Bio komme auf 55,86 Prozent der Stimmen, erklärte die Kommission am Montag nach der Auszählung von 60 Prozent der Stimmzettel. Um die Präsidentenwahl für sich zu entscheiden, benötigt ein Kandidat in der ersten Runde 55 Prozent der Stimmen. Die Opposition wies die Teilergebnisse als »gefälscht« zurück. (AFP/jW)