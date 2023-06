Philippinen: 1.000 Verschleppte befreit

Manila. Die Polizei auf den Philippinen hat mehr als 1.000 Menschen befreit, die mutmaßlich in das Land verschleppt worden waren, um dort für ein Onlinecasino zu arbeiten. Nach Polizeiangaben befanden sich Menschen aus China, Vietnam, Singapur und Malaysia in dem Gebäude in der Hauptstadt Manila, als die Sicherheitskräfte dieses am Montag (Ortszeit) stürmten. Die mutmaßlichen Opfer sollen durch Anzeigen auf Facebook gelockt worden sein, wie AFP am Dienstag berichtete. (AFP/jW)