Haftbefehl gegen türkischen Journalisten

Istanbul. Ein Istanbuler Strafgericht hat am Dienstag Haftbefehl gegen den am Vortag im Sendergebäude von Antiterroreinheiten festgenommenen Chefredakteur des Fernsehsenders Tele1, Merdan Yanardag, erlassen, wie die Nachrichtenagentur ANF meldete. Gegen den bekannten Journalisten wird wegen »Propaganda für eine terroristische Vereinigung« ermittelt, da er in einer Sendung die Isolationshaft des seit mehr als 20 Jahren auf der Gefängnisinsel Imrali gefangengehaltenen Gründers der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, Abdullah Öcalan, als ungesetzlich bezeichnet hatte. (jW)