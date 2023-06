Biden lädt Meloni nach Washington ein

Washington. US-Präsident Joseph Biden hat die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni für Juli nach Washington eingeladen. Er habe die Einladung während eines Telefonats mit Meloni ausgesprochen, teilte das Weiße Haus am Montag mit. Das Gespräch soll im Rahmen der »engen Abstimmung mit wichtigen Verbündeten und Partnern nach den jüngsten Ereignissen in Russland« stattgefunden haben. Die Politikerin von der faschistischen Partei Fratelli d’Italia hatte sich bald nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine transatlantisch positioniert. Biden lobte ihre »standhafte Unterstützung für die Ukraine«, erklärte das Weiße Haus, dem zufolge Biden und Meloni auch über die Vorbereitungen des NATO-Gipfels sprachen, der am 11. und 12. Juli in Litauen stattfindet. Dabei wird es um eine mögliche weitere Amtszeit von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gehen. (AFP/jW)