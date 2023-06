Eintracht-Deal nützt Brauern nicht

Frankfurt am Main. Die Binding-Brauerei wird abgewickelt. Bier wird bereits nicht mehr gebraut, was in den Kesseln ist, wird in den kommenden Wochen abgefüllt. Mit dem Betriebsrat ist ein Interessenausgleich abgeschlossen worden, der Abfindung und Kündigungsschutz von neun Monaten für langjährige Beschäftigte vorsieht. Und just in dem Augenblick hat Binding die exklusiven Lieferrechte fürs Eintracht-Stadion bis zum Ende der Saison 2027/28 erhalten, wie der Fußballverein Eintracht Frankfurt letzten Dienstag mitteilte. Statt Krombacher wird künftig Binding bei den Fußballspielen ausgeschenkt. Das kommt dann voraussichtlich aus Dortmund oder Nürnberg.

(jW)