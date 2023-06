Immer mehr Firmen in EU angeschlagen

Zürich. Die Zahl der finanziell angeschlagenen Unternehmen in Europa ist seit 2019 um 20 Prozent gestiegen. Laut einem am Montag veröffentlichten Bericht des Beraters Alvarez & Marsal seien fast 700 Unternehmen von so gravierenden Problemen betroffen, dass eine Restrukturierung erforderlich sei. Mehr als ein Viertel der europäischen Unternehmen verfüge über schwache Bilanzen und hätte nun wegen der steigenden Kapitalkosten Mühe, Zinsforderungen zu bedienen und Schulden zurückzuzahlen. (Reuters/jW)