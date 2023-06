Nordostafrika: Millionen von Hunger bedroht

Nairobi. Millionen Menschen sind in Nordostafrika von Hunger bedroht. In den sieben Ländern der Region wüssten 60 Millionen Menschen nicht immer, wo sie ihre nächste Mahlzeit herbekommen, sagte Dominique Ferretti vom Nothilfeteam des UN-Welternährungsprogramms (WFP) in der kenianischen Hauptstadt Nairobi am Montag. 5,1 Millionen Kinder unter fünf Jahren seien in der Region akut unterernährt. Die Zahl der vom Hunger bedrohten Menschen ist in Ostafrika laut WFP von 2016 bis 2022 von 26 Millionen auf 60 Millionen gestiegen. (dpa/jW)