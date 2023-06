Bundesbank muss rekapitalisiert werden

Frankfurt am Main. Der Bundesrechnungshof hat laut einem Bericht gewarnt, der Bund müsse die Bundesbank wegen Zinserhöhungen der EZB künftig rekapitalisieren. Am Montag zitierte die Financial Times aus einem Bericht der Behörde, wonach aufgrund erheblicher Verluste der Bundesbank eine Rekapitalisierung der Notenbank mit Steuergeldern erforderlich werden könne. Auf Reuters-Anfrage erklärte das Geldhaus, seine Bilanz werde durch den Zinsanstieg in Verbindung mit großen Anleihebeständen voraussichtlich erheblich belastet. Ab 2024 könne dies vorhandene finanzielle Puffer übersteigen. Anstelle einer Rekapitalisierung werde die Bank dann Verlustvorträge ausweisen, die sie mit Hilfe künftiger Gewinne ausgleichen könne. (Reuters/jW)