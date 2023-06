Bedrohte Art des Tages: Ballermänner

Julian Stratenschulte/dpa Teil der deutschen Leitkultur: Eimersaufen auf Mallorca

Am Ballermann aus Eimern saufen, den Strand vollkotzen und zu Hause AfD wählen, weil sich Ausländer nicht benehmen können – dieses wichtige Stück deutscher Leitkultur ist vom Aussterben bedroht. Wie dpa am Montag berichtete, wollen sich die »Einheimischen« auf Mallorca in diesem Jahr gegen »die Auswüchse des Sauftourismus meist deutscher Urlauber« zur Wehr setzen. »Das können wir uns nicht mehr leisten. Ich würde sagen, dass die Ballermänner ihr Spielzeug kaputtgemacht haben dieses Jahr«, rechtfertigt der Gastronomieunternehmer Juan Ferrer das Vorgehen gegenüber dpa.

Ferrer ist Präsident der »Qualitätsoffensive Palma Beach«, einer privaten Initiative von Hoteliers und Restaurantinhabern der Gegend, die sich seit Jahren um ein besseres Image des Ballermanns bemüht und auf Tourismus ohne üblen Kater setzt. Er erzählt, dass es den Ballermann schon seit 45 Jahren gebe, die Lage aber erst in den vergangenen zehn Jahren eskaliert sei. »Jetzt ist die ganze Promenade zweieinhalb, drei Kilometer lang von Leuten übernommen worden, die total besoffen sind.« Vergangenes Jahr, dem ersten nach Corona, habe man noch Nachsicht gehabt. »Wir haben gesagt, lasst die Jungs feiern. Aber wir hatten gedacht, dass sie sich dieses Jahr ohne Coronaausrede benehmen würden«, klagt Ferrer, der, wie dpa betont, »gut Deutsch spricht«.

Um gegen den Sauftourismus vorzugehen, will Mallorca jetzt Maßnahmen wie in Amsterdam ergreifen, wo es verboten ist, auf der Straße Alkohol zu trinken. In dem Gesetzentwurf dazu bezieht sich die Inselregierung auf Kurt Tucholsky, der schon vor 100 Jahren erkannt hatte, dass man als deutscher Tourist im Ausland vor der Frage steht, »ob man sich benehmen muss oder schon Deutsche dagewesen sind«.