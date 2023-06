Kenia: Terroristen überfallen Dorf

Nairobi. Bewaffnete Angreifer haben in Kenia fünf Männer getötet und mehrere Häuser in Brand gesteckt. Die Polizei sprach von einem mutmaßlichen Terroranschlag. Zunächst äußerte sich keine Gruppe zu dem Anschlag. Der Überfall ereignete sich in den Gebieten Juhudi und Salama im Bezirk Lamu, der im Nordosten an Somalia grenzt. Er war mehrfach Schauplatz von Anschlägen, die meist mit der somalischen Terrormiliz Al-Schabab in Verbindung standen. Anfang Juni waren in der Region mehrere Anschläge verübt worden. (dpa/jW)