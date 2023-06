Griechenland: Geflohene erleiden Pushbacks

Kos. Maskierte Einsatzkräfte haben am Montag eine Gruppe von 14 Schutzsuchenden auf der griechischen Insel Kos gefangengenommen, misshandelt und gefesselt in einem Lieferwagen abtransportiert, wie am gleichen Tag die Hilfsorganisation »Aegean Boat Report« per Twitter meldete. Unter den Festgenommenen befinden sich auch Kinder. Es werde befürchtet, dass sie in die Türkei abgeschoben werden. Wenige Stunden zuvor hatte die Organisation von 39 Personen berichtet, die mit einem Schiff die nahegelegene Insel Pserimos erreicht hätten und von Einsatzkräften mit einem »Pushback« bedroht würden. (jW)