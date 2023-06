Özdemir kritisiert EU-Pläne für weniger Pestizide

Luxemburg. Bundesagrarminister Cem Özdemir hat Pläne der EU-Kommission für einen geringeren Pestizideinsatz in der Landwirtschaft kritisiert. Der Grünen-Politiker sprach am Montag vor einem Treffen mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen der anderen EU-Staaten in Luxemburg von groben Mängeln, die das Vorhaben aufweise. So habe Deutschland bei der derzeitigen Ausgestaltung des Gesetzentwurfs etwa im Obst- und Weinbau das Nachsehen. Der Einsatz von Agrarchemikalien werde dort laut Ministerium im Vergleich zu anderen EU-Ländern besonders stark beschränkt. (dpa/jW)