Serbien lässt Polizisten aus Kosovo frei

Belgrad. Ein serbisches Gericht hat die Freilassung dreier Polizisten aus dem Kosovo angeordnet und damit für Entspannung im Konflikt zwischen Belgrad und Pristina gesorgt. Das Gericht in Kraljevo bestätigte zwar am Montag die Anklagepunkte, ordnete aber dennoch die Freilassung an. Damit können die Polizisten mehr als eine Woche nach ihrer Festnahme in den Kosovo zurückkehren. Die Regierung in Pristina hatte erklärt, Serbien habe die Polizisten aus dem Kosovo entführt, Belgrad hatte angegeben, sie auf eigenem Territorium im Besitz von Waffen und Sprengstoff verhaftet zu haben. (Reuters/jW)